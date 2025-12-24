Dolar
42,8579 %0.06
Euro
50,7267 %0.06
Gram Altın
6.182,75 % -0,16
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 2026 Yılı Pasaport Ücretleri Açıklandı

2026 Yılı Pasaport Ücretleri Açıklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2026 Yılı Pasaport Ücretleri Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

2026 yılında geçerli olacak pasaport ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile belirlenerek Resmi Gazete'de duyuruldu. Bu yeni düzenleme, yurt dışı seyahatlerine hazırlanan vatandaşlar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Pasaport başvurusu yapacak olanlar, yeni ücretlerin ne zaman geçerli olacağını ve harç ödemelerinin nasıl gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı.

2026 Pasaport Ücretleri

2026 yılı için belirlenen pasaport ücretleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları dikkate alınarak yeniden değerlenmiştir. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaportların yeni ücretleri, resmi duyuruda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre, 6 aylık pasaport harcı 2,960 TL, 1 yıllık pasaport harcı 4,328 TL, 2 yıllık pasaport harcı 7,066 TL, 3 yıllık pasaport harcı 10,039 TL ve 10 yıllık pasaport harcı ise 14,147 TL olarak belirlenmiştir.

Pasaport İşlemleri ve Ödeme Bilgileri

Pasaport başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Pasaport harçları, vergi dairesi müdürlükleri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden ödenebilmektedir. Ödemelerin ardından ayrıca makbuz veya dekont talep edilmemekte, sistem üzerinden ödeme bilgileri görüntülenebilmektedir. Bu, başvuru sürecini daha da kolaylaştırmaktadır.

Diğer Ücretler ve Yürürlük Tarihi

Pasaport harçlarının yanı sıra, diğer resmi belgelerin ücretleri de tebliğde belirtilmiştir. Noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 TL, protesto ve vekaletname bedeli 298 TL, ikamet izni bedeli ise 964 TL olarak belirlenmiştir. Bu yeni ücret düzenlemesi, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir. Pasaport işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihten önce harç ödemelerini yaparak gerekli belgeleri temin edebilirler.

Yurt dışı seyahatlerine hazırlanan bireyler için bu yeni ücretler, önemli bir maliyet unsuru olarak gündemde kalmaya devam edecek. Pasaport işlemleri ve harç ödemeleri ile ilgili detaylı bilgi, resmi kaynaklardan takip edilebilir.

#Pasaport
#Seohaber
#Pasaport Ücretleri 2026
#Pasaport Defter Bedeli
#Pasaport Harcı
#Pasaport Ücreti
Ezgi Fındık Hakkında Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarıyla Yakalama Kararı Çıktı
Ezgi Fındık Hakkında Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarıyla Yakalama Kararı Çıktı
#Magazin / 24 Aralık 2025
24 Aralık Hava Durumu: Bugün Hangi Şehirlerde Yağmur Yağacak?
24 Aralık Hava Durumu: Bugün Hangi Şehirlerde Yağmur Yağacak?
#Gündem / 24 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
2026 Yılı İçin Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
2026 Yılı İçin Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
Gündem
Sağlık Müdürünün Keyfi Uygulama İddiası: Başhekim Görevden Alındı mı?
Sağlık Müdürünün Keyfi Uygulama İddiası: Başhekim Görevden Alındı mı?
Ankara'da Elektrik Kesintisi 24 Aralık Çarşamba Günü Yaşanacak
Ankara'da Elektrik Kesintisi 24 Aralık Çarşamba Günü Yaşanacak
2026 Yılı İçin Asgari Ücret Hesaplama: Zam Senaryoları ve Toplantı Tarihleri
2026 Yılı İçin Asgari Ücret Hesaplama: Zam Senaryoları ve Toplantı Tarihleri
Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Çarpıcı Detaylar
Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Çarpıcı Detaylar
Güney Kore’nin Uzaya Roket Gönderme Denemesi Başarısız Oldu
Güney Kore’nin Uzaya Roket Gönderme Denemesi Başarısız Oldu
Partizan, NBA'den Cameron Payne'i Transfer Etti
Partizan, NBA'den Cameron Payne'i Transfer Etti
Elazığ Ticaret Fuarı için Geri Sayım Başladı
Elazığ Ticaret Fuarı için Geri Sayım Başladı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft