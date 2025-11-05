2026 Ramazan Ayı Başlangıç Tarihi Belirlendi

Ramazan ayı, Türkiye genelinde ibadetlerin yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği, tüm Müslümanlar için ruhsal ve manevi bir derinlik taşıyan özel bir dönemdir. 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakit hesaplama verilerine göre 19 Şubat 2026 Perşembe günü olarak belirlenmiştir. Bu tarih, Müslümanlar için oruç ibadetinin başlayacağı günü işaret ederken, aynı zamanda ilk teravih namazının kılınacağı geceyi de kapsamaktadır.

İlk Oruç ve Teravih Namazı

19 Şubat 2026 tarihini kapsayan gece, 18'ini 19'una bağlayan bir zaman dilimidir. Bu gece, Müslümanlar sahur yaparak ilk oruca niyet edeceklerdir. Ramazan ayı boyunca ibadetlerin ve manevi faaliyetlerin artmasıyla birlikte, özellikle son on günde gerçekleştirilecek olan itikaf ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı, açık camileri belirleyip kamuoyuyla paylaşacaktır. Bu uygulama, itikaf yapmak isteyenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerine yardımcı olacaktır.

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı

Ramazan ayının manevi atmosferi, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşır. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilmiş ve Müslümanların ibadetleri açısından büyük bir önem taşımaktadır. Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, 19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olacaktır. Ardından, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, üç gün sürecektir.

Ramazan, Müslümanlar için nefsin terbiyesi, Kur'an ve zikirle iç dünyayı zenginleştirme, aile ve toplum bağlarını güçlendirme gibi önemli değerlerin merkezi olarak kabul edilmektedir. Bu özel dönem, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın artmasına da vesile olmaktadır.