2026 Pasaport Harç ve Defter Bedeli Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu

2026 yılı itibarıyla pasaport harç ve defter bedellerinde uygulanacak yeni tutarlar, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşti. Her yıl olduğu gibi, pasaport ücretleri yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni pasaport ücretleri, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu.

2026 Yılında Uygulanacak Pasaport Ücretleri

Yeni düzenlemeye göre, 2026 yılı itibarıyla pasaport harç ve defter bedelleri önemli oranda artacak. Belirlenen yeni ücretler, pasaport almayı planlayan vatandaşlar için büyük bir değişim anlamına geliyor. İşte 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak pasaport harçları:

6 aylık pasaport: 2.956 TL

1 yıllık pasaport: 4.296 TL

2 yıllık pasaport: 7.065 TL

3 yıllık pasaport: 10.065 TL

3+ yıllık pasaport: 14.146 TL

Defter bedeli: 1.424 TL

Yeniden Değerleme Oranı ve Etkileri

Yeniden değerleme oranı, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belirlenirken, bu oran her yıl pasaport harçlarının yanı sıra çeşitli harç ve cezalarda da uygulanıyor. 2026 yılı için belirlenen %25,49'luk oran, özellikle seyahat planları yapan vatandaşlar için bütçelerinde önemli bir yer kaplayacak. Pasaport harcı artışları, vatandaşların yurt dışı seyahatlerini etkilemesi bakımından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Pasaport alım süreci, yurtdışı seyahatlerinin ön koşulu olduğundan, bu artışın ne gibi etkileri olacağı merak ediliyor. Özellikle seyahat etmeyi planlayan bireyler ve aileler, yeni fiyatlarla birlikte bütçelerini gözden geçirmek durumunda kalacak. 2026 yılı pasaport harç ücretleri, vatandaşların seyahat tercihlerinde de değişikliklere neden olabilir.

Sonuç olarak, 2026 yılında pasaport harç ve defter bedellerinde yaşanacak artış, yurt dışı seyahatlerini planlayanların dikkat etmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor. Belirtilen yeni ücretlerin yanı sıra, bu artışın çeşitli ekonomik faktörlerle nasıl etkileneceği ise ilerleyen süreçte daha net bir şekilde görülecek.