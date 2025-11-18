Dolar
2026 Dünya Kupası Play-Off Kura Çekimi

2026 Dünya Kupası Play-Off Kura Çekimi

2026 Dünya Kupası Play-Off Kura Çekimi
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi için geri sayım sürüyor. A Milli Takım, bu akşam İspanya deplasmanında grup aşamasındaki son maçına çıkacak. İspanya karşısında alınacak 7 farklı galibiyet, Türkiye'nin grubu ilk sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na doğrudan katılmasını sağlayacak. Ancak bu ihtimal oldukça düşük görünüyor; bu nedenle A Milli Takım'ın büyük olasılıkla play-off aşamasına geçeceği öngörülüyor.

Grup aşamasını ikinci sırada bitiren 12 takım ve UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi 4 grup birincisi, play-off kura çekiminde yer alacak. Peki, 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü Türkiye saati ile 15:00'te Zürih'te gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinliğin EXXEN ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Grubunu ilk sırada tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ve Uluslar Ligi'nden dahil olacak 4 takım ile birlikte toplamda 16 takım, son 4 bilet için mücadele edecek. Bu maçlar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde sıralanmaktadır: 1. torbada Türkiye, İtalya, Ukrayna ve Polonya; 2. torbada Galler, İskoçya, Çekya ve Slovakya; 3. torbada Arnavutluk, İrlanda, Kosova ve Bosna-Hersek; 4. torbada ise Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya bulunmaktadır. Bu kura çekimi, Türkiye'nin dünya sahnesindeki geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

