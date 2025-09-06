2025 YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Kılavuz Yayınlandı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yerleştirme süreci, üniversite hayali kuran binlerce aday için kritik bir aşama olarak yaklaşıyor. Ek tercihlerle ilgili kılavuzun henüz yayımlanmamış olması, adaylar arasında merak ve heyecanı artırmış durumda. Adaylar, "Ek tercihler ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor.

Kılavuzun Yayın Tarihi Nedir?

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz açıklanmamıştır. Geçtiğimiz yılın sürecine bakıldığında, ek tercih kılavuzu 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış ve tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor; dolayısıyla Eylül ayında kılavuzun yayınlanması muhtemel görünüyor.

Ek Tercih Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Henüz resmi bir tarih belirlenmemiş olsa da, ÖSYM tarafından adayların puanlarının hesaplanmasının ardından ek tercih döneminin başlayacağı öngörülmektedir. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifre kombinasyonu ile gerçekleştirebilecekler. Her aday, ek tercihlerde en fazla 24 farklı program seçme hakkına sahip olacaktır.

Bu süreçte, adayların dikkat etmeleri gereken en önemli husus, kılavuzun yayınlanmasını takip etmek ve belirtilen tarihlerde tercihlerini yapmaktır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek tercihler için detaylı bilgilere erişim sağlanacaktır. Adayların süreci yakından takip etmeleri, hayal ettikleri üniversiteye ulaşma şanslarını artıracaktır.