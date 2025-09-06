Dolar
41,1989 %0,44
Euro
48,2933 %0,72
Gram Altın
4.756,89 % 1,39
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 2025 YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Kılavuz Yayınlandı mı?

2025 YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Kılavuz Yayınlandı mı?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2025 YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Kılavuz Yayınlandı mı?
Okunma Süresi: 2 dk

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yerleştirme süreci, üniversite hayali kuran binlerce aday için kritik bir aşama olarak yaklaşıyor. Ek tercihlerle ilgili kılavuzun henüz yayımlanmamış olması, adaylar arasında merak ve heyecanı artırmış durumda. Adaylar, "Ek tercihler ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor.

Kılavuzun Yayın Tarihi Nedir?

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz açıklanmamıştır. Geçtiğimiz yılın sürecine bakıldığında, ek tercih kılavuzu 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış ve tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor; dolayısıyla Eylül ayında kılavuzun yayınlanması muhtemel görünüyor.

Ek Tercih Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Henüz resmi bir tarih belirlenmemiş olsa da, ÖSYM tarafından adayların puanlarının hesaplanmasının ardından ek tercih döneminin başlayacağı öngörülmektedir. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifre kombinasyonu ile gerçekleştirebilecekler. Her aday, ek tercihlerde en fazla 24 farklı program seçme hakkına sahip olacaktır.

Bu süreçte, adayların dikkat etmeleri gereken en önemli husus, kılavuzun yayınlanmasını takip etmek ve belirtilen tarihlerde tercihlerini yapmaktır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek tercihler için detaylı bilgilere erişim sağlanacaktır. Adayların süreci yakından takip etmeleri, hayal ettikleri üniversiteye ulaşma şanslarını artıracaktır.

THY, Tüpraş ve Bim’den Temettü: Eylül 2025’te Hangi Şirketler Ne Kadar Temettü Ödeyecek?
THY, Tüpraş ve Bim’den Temettü: Eylül 2025’te Hangi Şirketler Ne Kadar Temettü Ödeyecek?
#Gündem / 06 Eylül 2025
CHP'nin 15 Eylül Senaryoları ve Gürsel Tekin'in Rolü
CHP'nin 15 Eylül Senaryoları ve Gürsel Tekin'in Rolü
#Gündem / 06 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Sözleşmeli Zabıt Katibi Sınavı Tarihi Açıklandı
Sözleşmeli Zabıt Katibi Sınavı Tarihi Açıklandı
Gündem
Bilal Naz’a Sermaye Piyasası Kurulu'ndan İdari Para Cezası
Bilal Naz’a Sermaye Piyasası Kurulu'ndan İdari Para Cezası
Hasan Babacan Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Hasan Babacan Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Mehmet Günsür: Hayatı ve Kariyer Yolculuğu
Mehmet Günsür: Hayatı ve Kariyer Yolculuğu
Türkiye'de Transfer Dönemi Ne Zaman Sona Eriyor?
Türkiye'de Transfer Dönemi Ne Zaman Sona Eriyor?
Adalet Bakanlığı Personelinin Maaş Promosyonu Ücreti Belli Oldu mu? Yeni İhale Ne Zaman?
Adalet Bakanlığı Personelinin Maaş Promosyonu Ücreti Belli Oldu mu? Yeni İhale Ne Zaman?
FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?
FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?
TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor
TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft