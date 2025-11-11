Dolar
11 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi: EDAŞ Açıklama Yaptı

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

11 Kasım Salı günü, Ankara'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri, teknik sorunlar sonucu başkentteki yaşamı olumsuz etkiledi. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ), arızaların şebeke kaynaklı olduğunu ve bu sorunların giderilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Kesintiler, özellikle Yenimahalle, Çankaya ve Mamak ilçelerinde hissedilirken, bu durum vatandaşların günlük rutinlerinde aksamalara yol açtı.

Kesintilerin Yaşandığı Bölgeler ve Durum

Araştırmalar, elektrik kesintilerinin en fazla Anıttepe ve Bahçelievler gibi bölgelerde yoğunlaştığını gösteriyor. EDAŞ, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde de benzer sorunların yaşandığını bildirdi. Ekipler, arızaların giderilmesi için sahada aktif bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceği hususunda bilgi almak için resmi açıklamaları takip ediyor.

Güvenlik Uyarıları ve Önlemler

Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle EDAŞ, vatandaşlara güvenlik uyarılarında bulundu. Elektrikli cihazların fişten çekilmesi ve asansör kullanımından kaçınılması gibi önlemler öneriliyor. Bu tür tedbirlerin alınması, olası zararların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. Elektrik akışının yeniden sağlanması için yapılan çalışmalar, özellikle öğle saatlerine kadar hız kazanması bekleniyor.

Kesintinin Süresi ve Beklentiler

Kesintilerin süresi hakkında yapılan açıklamalara göre, Bağlıca bölgesinde meydana gelen şebeke arızalarının giderilmesi için teknik ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Elektriklerin yeniden verilmesi için belirlenen süre, dolmak üzere. EDAŞ, enerji akışının öğleden sonraki saatlerde kademeli olarak sağlanmasının planlandığını kaydetti. Kesintinin sona ermesiyle birlikte, bölgede günlük yaşamın normal akışına dönmesi bekleniyor.

Bu süreç içerisinde, EDAŞ'ın resmi kanallarından yapılan güncel açıklamaların takip edilmesi, vatandaşlar için faydalı olacaktır. Elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, ekiplerin sahada aktif olarak çalışmaya devam ettiği ve sorunların en kısa sürede çözüleceği ifade ediliyor.

#Ankara Elektrik Kesintisi
#Edaş Elektrik Kesintisi
#11 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi
