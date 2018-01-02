Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Kadın - - Editör: Merve Ece İNAN

Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?

Uzmanlar havaların soğumasıyla birlikte salgın halini alan gribin hamileleri tehdit ettiğini hatırlatırken, kolay bir şekilde hastalanan hamilelerin ilaç kullanamasalar bile çaresiz olmadıklarının altını çiziyor.

Kışın vazgeçilmezi gribin insanın enerjisinin tümünü tüketen, günlerce süründüren bir hastalık olduğunu hepimiz biliyoruz. Uzmanlar bu durumun hamileler de daha zorlu bir dönemi tetiklediğini belirtirken, gribin anne adaylarının hayatı çok daha zor bir hale getirdiğini kaydediyor.

Hamilelikte bağışıklık sisteminin baskılanmasının gebeleri grip ve diğer enfeksiyonlara karşı savunmasız kalmalarına neden olduğunu ifade eden uzmanlar, grip olan anne adaylarının gerçekten kendilerini kötü hissettiklerine dikkat çekiyor.

Hamilelerin gribi hafifletmek için öksürük şurubu, antihistaminik ve diğer semptomatik ilaçları kullanamadığını düşünüldüğünde, olayın daha da karmaşık bir boyut olduğunu vurgulayan uzmanlar, grip tedavisinde kullanılan bu ilaçların çoğu semptomatik olduğunu yani aslında gribi tedavi etmediğini belirtiyor.

Söz konusu ilaçların zaten virüsü yok etmedikleri için hamilelerin aslında çokta fazla bir şey kaybetmediği üzerinde duran uzmanlar, virüsler yoluyla bulaşan bir hastalık olan gripte antibiyotik kullanımının gereksiz olduğunun altını çiziyor. 

Hamilelik sürecinde grip olan kadınları mutlaka bol sıvı tüketmesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, özellikle su, limonlu çay, meyve suyu ve sıcak çorbanın ideal sıvılar olduğunu hatırlatıyor. Burun akıntısı, mukus salgılarını ve halsizliği iyileştiren bol sıvı tüketmenin iyileşme sürecine de katkısı olacağını vurgulamakta fayda var.

Hamilelik döneminde gribe yakalanıldığında vücudun zorlanacağın belirten uzmanlar bu nedenle bol bol dinlenmenizi ve efor gerektiren tüm işleri bir süre yapmamanızı tavsiye ediyor. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Reflü hastaları diş sağlıklarına daha çok dikkat etmeli
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Kahve tüketimi ile hastalıklar arasında bağ var mı?
Donma vakalarında nasıl bir yol izlenmeli?
Erken erkenlikte erken teşhis çok önemli
Evinizde 7 bin farklı türde 100 milyonu aşkın bakteri yaşıyor
Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
İran'da çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor
-
Çok Okunanlar
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Ambargo delme davasında karar çıkmadı
Ambargo delme davasında karar çıkmadı
Türkiye 170 ülkeye 21 milyar dolar yardım yaptı
Türkiye 170 ülkeye 21 milyar dolar yardım yaptı
Dursun Özbek'ten Fatih Terim iddialarına kaçamak yanıt
Dursun Özbek'ten Fatih Terim iddialarına kaçamak yanıt
Ucuz estetik operasyonlar körlüğe götürüyo
Ucuz estetik operasyonlar körlüğe götürüyo
Yavuz Yılmaz'ın intiharına neden olan Temproral Lob Epilepsisi nasıl bir hastalık
Yavuz Yılmaz'ın intiharına neden olan Temproral Lob Epilepsisi nasıl bir hastalık
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Son Haberler
Reflü hastaları diş sağlıklarına daha çok dikkat etmeli
Reflü hastaları diş sağlıklarına daha çok dikkat etmeli
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Kahve tüketimi ile hastalıklar arasında bağ var mı?
Kahve tüketimi ile hastalıklar arasında bağ var mı?
Donma vakalarında nasıl bir yol izlenmeli?
Donma vakalarında nasıl bir yol izlenmeli?
Erken erkenlikte erken teşhis çok önemli
Erken erkenlikte erken teşhis çok önemli
Evinizde 7 bin farklı türde 100 milyonu aşkın bakteri yaşıyor
Evinizde 7 bin farklı türde 100 milyonu aşkın bakteri yaşıyor
Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
İran'da çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor
İran'da çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor
Galatasaray'a Ndiaye piyangosu
Galatasaray'a Ndiaye piyangosu
Cinnet getiren doktor, 3 polisi yaraladı
Cinnet getiren doktor, 3 polisi yaraladı
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık