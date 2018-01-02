Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?

Kışın vazgeçilmezi gribin insanın enerjisinin tümünü tüketen, günlerce süründüren bir hastalık olduğunu hepimiz biliyoruz. Uzmanlar bu durumun hamileler de daha zorlu bir dönemi tetiklediğini belirtirken, gribin anne adaylarının hayatı çok daha zor bir hale getirdiğini kaydediyor.

Hamilelikte bağışıklık sisteminin baskılanmasının gebeleri grip ve diğer enfeksiyonlara karşı savunmasız kalmalarına neden olduğunu ifade eden uzmanlar, grip olan anne adaylarının gerçekten kendilerini kötü hissettiklerine dikkat çekiyor.

Hamilelerin gribi hafifletmek için öksürük şurubu, antihistaminik ve diğer semptomatik ilaçları kullanamadığını düşünüldüğünde, olayın daha da karmaşık bir boyut olduğunu vurgulayan uzmanlar, grip tedavisinde kullanılan bu ilaçların çoğu semptomatik olduğunu yani aslında gribi tedavi etmediğini belirtiyor.

Söz konusu ilaçların zaten virüsü yok etmedikleri için hamilelerin aslında çokta fazla bir şey kaybetmediği üzerinde duran uzmanlar, virüsler yoluyla bulaşan bir hastalık olan gripte antibiyotik kullanımının gereksiz olduğunun altını çiziyor.

Hamilelik sürecinde grip olan kadınları mutlaka bol sıvı tüketmesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, özellikle su, limonlu çay, meyve suyu ve sıcak çorbanın ideal sıvılar olduğunu hatırlatıyor. Burun akıntısı, mukus salgılarını ve halsizliği iyileştiren bol sıvı tüketmenin iyileşme sürecine de katkısı olacağını vurgulamakta fayda var.

Hamilelik döneminde gribe yakalanıldığında vücudun zorlanacağın belirten uzmanlar bu nedenle bol bol dinlenmenizi ve efor gerektiren tüm işleri bir süre yapmamanızı tavsiye ediyor.