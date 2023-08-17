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Göğebakan'a Göre, Trump'ın Seçimi Kazanması İhtimali Yüksek Görünüyor.
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Dünya - - Editör: İlker KARACA

Göğebakan'a Göre, Trump'ın Seçimi Kazanması İhtimali Yüksek Görünüyor.

Demokratların büyük çoğunluğu (%85), Özel Danışman Jack Smith tarafından yapılan suçlamaları onaylarken, bağımsızların %47'si ve Cumhuriyetçilerin yalnızca %16'sı onaylamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son ceza davaları, partiler arasında derin bölünmelere yol açıyor. Trump'ın 2020'deki Georgia oy sayımına müdahale girişimi, Amerikan halkının yaklaşık yarısının gözünde yasa dışı olarak görünüyor. Pazartesi günü The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikalıların %53'ü Adalet Bakanlığı'nın, Trump'ın seçimleri kaybettikten sonra görevde kalma çabalarını suçladığı suçlamalarını onaylıyor.

Ankete göre, Demokratların büyük çoğunluğu (%85), Özel Danışman Jack Smith tarafından yapılan suçlamaları onaylarken, bağımsızların %47'si ve Cumhuriyetçilerin yalnızca %16'sı onaylamıyor. Önceki davalarda olduğu gibi Trump, son davalardan da suçsuz olarak ayrıldı.

Birçok Cumhuriyetçi, Trump'ın eylemlerinin cezai suçlamaları hak etmediğini savunuyor. Ancak Amerikalıların neredeyse yarısı, Trump'ın 2020 seçim sonrası hareketlerinin demokrasiyi ciddi şekilde tehdit ettiği görüşünde.

Özellikle 6 Ocak Kongre Binası olayı ve Georgia'daki seçimle ilgili iddialar, Amerikalıların Trump'ın yasa dışı davranışlarını tartıştığı temel konuları oluşturuyor. Trump taraftarları ise bu suçlamaların politik bir oyun olduğuna inanıyor.

Anket sonuçlarına göre, Amerikan halkının büyük bir kısmı Joe Biden'ın meşru bir şekilde başkan seçildiğini düşünüyor. Ancak Cumhuriyetçilerin çoğunluğu, Biden'ın seçimini hala gayrimeşru olarak değerlendiriyor.

Uluslararası Medya Koordinatörü ve gazetelerinin Amerika Temsilcisi Melih Göğebakan, Trump'ın seçim kampanyasının güçlü bir şekilde devam ettiğini ve anket sonuçlarına göre büyük bir destek kazandığını vurguladı. Göğebakan'a göre, Trump'ın seçimi kazanması ihtimali yüksek görünüyor.


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