VGM Burs Başvuruları 2025-2026 Ne Zaman Başlayacak? Şartlar ve Burs Tutarı Belli Oldu

VGM burs başvuruları 2025-2026 dönemi için ne zaman başlayacak? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burslarına kimler başvurabilir? Güncel başvuru şartları ve burs miktarlarına dair tüm detaylar burada.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim bursu için 2025-2026 dönemi başvuru takvimi merakla bekleniyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde verilen VGM burslarının ne zaman başlayacağı, kimlerin başvuru yapabileceği ve bu yıl burs tutarlarının ne kadar olacağına dair detaylar belli olmaya başladı.

VGM Burs Başvuruları Başladı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için VGM burs başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki takvime benzer şekilde, ortaöğrenim burs başvurularının Eylül ayı içerisinde, yükseköğrenim burs başvurularının ise Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak başvurular, yalnızca online olarak alınacak. Tarihler açıklandığında duyurular yine bu site üzerinden yapılacak.

Kimler VGM Bursuna Başvurabilir?

Ortaöğrenim Bursu İçin:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Devlet okulunda öğrenim görüyor olmak

Maddi durumu yetersiz olmak

Herhangi bir kamu kurumundan karşılıksız burs almıyor olmak

Ailesinde VGM eğitim yardımı alan başka bir kardeşin bulunmaması

Kimler Başvuru Yapamaz?

Aşağıdaki öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamaz:

Özel okul öğrencileri

Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi öğrencileri

Mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri

Ailesinde VGM bursu alan başka bir kardeşi bulunan öğrenciler

Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alan öğrenciler

VGM’den muhtaç aylığı alan öğrenciler

2025-2026 VGM Bursu Ne Kadar?

2025-2026 eğitim yılı için burs miktarları henüz açıklanmasa da, bir önceki dönemde:

Ortaöğrenim bursu: aylık 750 TL

Yükseköğrenim bursu: aylık 1.250 TL

Yabancı uyruklu öğrenci bursu: aylık 1.250 TL

olarak ödeniyordu. Bu yıl enflasyon farkı ve eğitim maliyetlerindeki artış dikkate alınarak burs tutarlarında artış bekleniyor.

VGM Bursu Nasıl Takip Edilir?

Başvuru süreci, sonuçların açıklanması ve ödeme tarihleri gibi tüm gelişmeleri takip etmek için:

VGM Resmi Sitesi: www.vgm.gov.tr

E-Devlet üzerinden de başvuru durumları kontrol edilebilecek.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları da duyurular için aktif olarak kullanılmaktadır.

