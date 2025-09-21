Dolar
Haberin Gündemi Genel VakıfBank Personel Alımı Sınav Sonuçları İçin Geri Sayım Heyecanı!

Vakıfbank sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçların sınavdan sonraki 10–14 gün içinde açıklanması bekleniyor.

21 Eylül 2025 Pazar günü yapılan Vakıfbank personel alımı sınavı sonrası adayların gözü kulağı sonuçlarda. Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur pozisyonları için düzenlenen sınavın ardından binlerce kişi “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Sonuçlar 10–14 gün içinde bekleniyor

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, Vakıfbank sınav sonuçlarının genellikle sınavdan sonraki 10–14 gün içinde açıklandığı biliniyor. Bu da sonuçların Ekim ayının ilk haftasında duyurulabileceği anlamına geliyor.

Sonuçlara nereden bakılacak?

Adaylar, sınav sonuçlarını vakifbank.istanbul.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Yazılı sınavı geçenler, daha sonraki aşamalar için mülakatlara davet edilecek.

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören sınav sonrası heyecan dorukta. Adaylar, sonuç açıklanır açıklanmaz sisteme giriş yaparak durumlarını öğrenebilecek.

