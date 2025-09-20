Dolar
Turkuaz Kart Nedir, Kimlere Verilir? Danilo Zanna'ya Verilmesinin Ardından Gündem Oldu

Turkuaz Kart Nedir, Kimlere Verilir? Danilo Zanna'ya Verilmesinin Ardından Gündem Oldu

Danilo Zanna’ya Turkuaz Kart verilmesi, Türkiye’nin yabancı yeteneklere sunduğu fırsatları yeniden gündeme taşıdı. Kart, yatırımcılar ve uluslararası başarı elde eden isimler için hem oturum hem çalışma hakkı tanıyor.

Yayınlanma
14
Turkuaz Kart Nedir, Kimlere Verilir? Danilo Zanna’ya Verilmesinin Ardından Gündem Oldu
Okunma Süresi: 1 dk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MasterChef Türkiye’nin ünlü şeflerinden Danilo Zanna’ya Turkuaz Kart vermesiyle birlikte gözler bu özel statüye çevrildi.

Turkuaz Kart nedir?

Türkiye’de yüksek vasıflı yabancı çalışanlar ve yatırımcılar için oluşturulan Turkuaz Kart, hem uzun süreli oturum izni hem de çalışma hakkı sağlıyor. İlk üç yılı “geçiş dönemi” olmak üzere verilen kart, daha sonra süresiz hale geliyor.

Kimlere veriliyor?

Turkuaz Kart; sanayi, ticaret, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası düzeyde başarı elde eden yabancılara veriliyor. Amaç, nitelikli iş gücünü Türkiye’ye çekmek ve ülkenin küresel rekabet gücünü artırmak.

Danilo Zanna’ya verilen kart, özellikle kültür ve gastronomi alanındaki katkılarından dolayı dikkat çekti.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Göç Politikası
#Kültür Sanat
#Türkiye
#Yabancı Yatırımcı
#Turkuaz Kart
#Danilo Zanna
#Nitelikli İş Gücü
#Oturum İzni
#Çalışma İzni
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
