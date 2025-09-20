Turkuaz Kart Nedir, Kimlere Verilir? Danilo Zanna’ya Verilmesinin Ardından Gündem Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MasterChef Türkiye’nin ünlü şeflerinden Danilo Zanna’ya Turkuaz Kart vermesiyle birlikte gözler bu özel statüye çevrildi.

Turkuaz Kart nedir?

Türkiye’de yüksek vasıflı yabancı çalışanlar ve yatırımcılar için oluşturulan Turkuaz Kart, hem uzun süreli oturum izni hem de çalışma hakkı sağlıyor. İlk üç yılı “geçiş dönemi” olmak üzere verilen kart, daha sonra süresiz hale geliyor.

Kimlere veriliyor?

Turkuaz Kart; sanayi, ticaret, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası düzeyde başarı elde eden yabancılara veriliyor. Amaç, nitelikli iş gücünü Türkiye’ye çekmek ve ülkenin küresel rekabet gücünü artırmak.

Danilo Zanna’ya verilen kart, özellikle kültür ve gastronomi alanındaki katkılarından dolayı dikkat çekti.