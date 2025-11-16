Dolar
Haberin Gündemi Genel TOKİ Başvurusu Olumsuz Olanlar Ne Yapmalı? İşte “Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir” Uyarısının Anlamı

TOKİ Başvurusu Olumsuz Olanlar Ne Yapmalı? İşte “Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir” Uyarısının Anlamı

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuran bazı vatandaşlar e-Devlet ekranında “Başvurunuz olumlu değerlendirilememiştir” uyarısıyla karşılaşıyor. Peki bu ifade ne anlama geliyor, başvuru neden reddedilir?

Yayınlanma
14
TOKİ Başvurusu Olumsuz Olanlar Ne Yapmalı? İşte “Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir” Uyarısının Anlamı
Okunma Süresi: 2 dk

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuran binlerce vatandaş, başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden takip ediyor. Son günlerde bazı kullanıcıların karşılaştığı “Başvurunuz olumlu değerlendirilememiştir” ifadesi ise kafa karışıklığı yaratıyor.

Bu Uyarı Ne Anlama Geliyor?

TOKİ ekranında çıkan bu ifade, başvuru yapan kişinin belirlenen kriterleri karşılamadığı anlamına geliyor. Başvurular; yaş, gelir durumu, konut sahibi olup olmama, ikametgah süresi gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Bu şartlardan biri ya da birkaçı sağlanmadığında sistem başvuruyu “olumsuz” olarak işaretliyor.

Başvurusu Olumsuz Olanlar Ne Yapabilir?

Başvurusu reddedilen vatandaşlar, e-Devlet ekranından güncel durumlarını takip edebilir. Ayrıca, detaylı bilgi almak için TOKİ çağrı merkezini (444 86 54), resmi web sitesini veya başvuru yapılan bankayı arayarak gerekçeyi öğrenmeleri mümkün.

Her başvuru döneminde olduğu gibi bu dönemde de itiraz süreci bulunmuyor. Ancak bir sonraki TOKİ projelerinde tekrar başvuru hakkı devam ediyor.

Başvuru Süreci Ne Zaman Sona Eriyor?

TOKİ başvuruları, 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru sonuçları ve kura tarihleri il ve ilçe bazında TOKİ tarafından duyurulacak. Kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kısaca:

Bu uyarı, TOKİ'nin başvuru şartlarının sağlanmadığını gösterir.

Yeni başvuru veya düzeltme yapılamaz.

Detaylı bilgi için TOKİ ve bankalarla iletişime geçilebilir.

Vatandaşların, e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

