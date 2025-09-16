Tarım Kredi Kooperatifi 16-22 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında!

Dolar
Tarım Kredi Kooperatifi Market 16-22 Eylül 2025 indirimli ürünler listesi açıklandı. Gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

Tarım Kredi Kooperatifi Market, 16 – 22 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesini duyurdu. Haftanın fırsat ürünleri gıda, temizlik ve kişisel bakım kategorilerinde avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı.

Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Altın Gurme Çay – 579 TL

Süt %3,1 Yağlı – 33,90 TL

Beyaz Peynir (Tam Yağlı, Olgunlaştırılmış) – 299 TL

Superfresh Ton Balığı – 109,90 TL

Bakpiliç Donuk Fileto – 180 TL

Dana Kasap Sucuk – 219 TL

Anadolu Osmancık Pirinç – 129,90 TL

Yarım Yağlı Yoğurt – 82,50 TL

Parmak Patates (Dondurulmuş) – 49,90 TL

Banvit Piliç Sucuk (Isıl İşlem Görmüş) – 45,90 TL

Bolca Milföy Hamuru – 64,90 TL

Atıştırmalık & İçecekler

Badem Çeşitleri (Tuzlu, Kavrulmuş, Çiğ) – 92,90 TL

Eti Hoşbeş Çeşitleri – 37,90 TL

Torku Bisküvi Çeşitleri – 32,90 TL

Ülker Saklıköy – 39,90 TL

Ülker Çokoprens – 42,90 TL

Haribo Çeşitleri – 39,90 TL

Kızılay Maden Suyu – 41,90 TL

Temizlik & Kişisel Bakım Ürünleri

Duru Kalıp Sabun Çeşitleri – 89,90 TL

Silen Tuvalet Kağıdı – 129 TL

Arko Men Tıraş Köpüğü Çeşitleri – 89,90 TL

İndirimler 22 Eylül 2025 Pazartesi gününe kadar geçerli olacak.

