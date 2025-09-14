Dolar
Süper Loto Çekilişinde Şanslı Sayılar Açıklandı! İşte 14 Eylül Sonuçları

14 Eylül 2025 Süper Loto çekilişi yapıldı. Kazandıran numaralar 5, 38, 40, 50, 56 ve 60 oldu. Bilet sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

Süper Loto’da bu akşamın çekilişi tamamlandı. Haftanın üç günü düzenlenen çekilişlerden biri olan 14 Eylül 2025 Pazar günü Süper Loto çekilişi, saat 21.30’da noter huzurunda gerçekleşti ve şanslı sayılar belli oldu.

Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde oldu:

5 – 38 – 40 – 50 – 56 – 60

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük ikramiyenin hangi talihlilere gideceği merak konusu oldu. Oyuncular, bilet sorgulama işlemlerini millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor.

