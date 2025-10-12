Dolar
Ne Futbolcu Ne İş Adamı! Adana’nın En Çok Vergi Ödeyeni Montella Çıktı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 60 milyon TL’yi aşkın vergi ödeyerek Adana’nın vergi rekortmeni oldu. Üst üste ikinci kez zirvede!

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Adana’da gelir vergisi rekortmenliği koltuğuna bu yıl da bir futbol adamı oturdu: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella! Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 2024 yılı verilerine göre, Montella tam 60 milyon 814 bin 988 TL vergi ödeyerek Adana’nın zirvesindeki isim oldu.

İtalyan teknik adam, bu sonuçla sadece futbol sahalarında değil, vergi listelerinde de rakip tanımadığını gösterdi. 2023’te de aynı unvanı kazanan Montella, böylece üst üste iki yıl Adana'nın vergi rekortmeni olmayı başardı.

Adana Defterdarlığı, Montella’nın ardından ikinci ve üçüncü sırada yer alan isimleri açıklamazken; narenciye üreticisi Bülent Özler 19,7 milyon TL ile dördüncü, iş insanı Ziya Kıvanç ise 18,3 milyon TL ile beşinci sırada yer aldı.

Futbol Dünyasından Başka İsimler de Listelerde

Montella’nın ardından Türkiye genelinde futbol camiasından başka isimler de dikkat çekti:

Sivasspor’un Yunan yıldızı Charilaos Charisis, Sivas’ta 7,65 milyon TL vergiyle ikinci sırada yer aldı.

Konyaspor’lu Guilherme, 12,56 milyon TL ile Konya listesinde 12. sıraya girdi.

Aynı kulüpten Alassane Ndao ve Adil Demirbağ da sırasıyla 6,7 milyon ve 3,8 milyon TL vergiyle listeye girmeyi başardı.

Montella’nın Türkiye Kariyeri

Türkiye’de ilk olarak Adana Demirspor’un başına geçen Montella, 2021–2023 arasında kulübü Avrupa kupalarına taşımıştı. Kısa sürede Adanalıların gönlünü kazanan teknik direktör, şehre olan bağlılığını sadece sahada değil, vergi dairesinde de gösterdi!

Şimdi ise A Milli Takım’ın başında yeni başarılar için mücadele veren Montella, kazancını da Türkiye’ye kazandırıyor.

#A Milli Takım
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#Türkiye Ekonomi
#Adana Vergi Rekortmeni
#Montella Vergi
#Adana Gündem
#Futbol Ve Vergi
#Gib 2024
#Montella Adana
#Futbol Vergi Listesi
#Türkiye Vergi Rekortmenleri
#Montella Maaş
#Montella Türkiye Kariyeri
#Vergi Listesi 2024
