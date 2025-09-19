KYK Yurt Time başvurusu ne zaman? 2025-2026 Yurt-Time Spor Projesi şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) öğrencilere hem spor alışkanlığı kazandırmayı hem de ek gelir elde etme imkânı sunmayı amaçladığı Yurt-Time Spor Projesi, 2025-2026 dönemi için gündemde. Başvurular, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Eylül ayı sonunda e-Devlet üzerinden alınacak.

Yurt-Time başvuruları ne zaman?

2024’te 1. dönem başvuruları 16-20 Eylül, 2. dönem başvuruları 10-14 Şubat tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yıl da takvim paralel ilerleyecek, Eylül 2025 sonunda başvuruların tamamlanması bekleniyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Öğrenciler, e-Devlet üzerinden 👉 Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu adresi aracılığıyla online işlem yapacak.

Başvuru duyuruları GSB’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Başvuru şartları neler?

Projeye katılabilmek için:

GSB yurtlarında resmi kayıtlı olmak,

En az 1. sınıf 2. dönem öğrencisi olmak,

Aktif öğrencilik durumunu sürdürmek (açıköğretim veya dondurulmuş kayıtlar kabul edilmez) gerekiyor.

Hangi görevlerde çalışılıyor?

Öğrenciler, ağır iş gerektirmeyen pozisyonlarda görev alıyor:

İdare asistanlığı

Çamaşırhane sorumluluğu

Kütüphane sorumluluğu

Yemekhane sorumluluğu

Haftalık en fazla 40 saat çalışma hakkı sunuluyor.

Projenin faydaları neler?

Günlük 5 dakikalık spor egzersiziyle sağlıklı yaşam alışkanlığı,

Kamuda staj niteliğinde iş tecrübesi,

Ek gelir ile bütçe yönetim becerisi,

Yeni sosyal çevre ve sorumluluk bilinci.

Bugüne kadar projeye katılan 27 binden fazla genç, elde ettikleri deneyim ve katkılardan memnun olduklarını dile getirdi.