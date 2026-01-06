Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması: Gözaltına Alınanlar Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, oyuncu Doğukan Güngör, 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ gibi isimler de yer almakta. Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Soruşturmanın Detayları ve Gözaltı Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma, son derece kapsamlı bir şekilde ilerlemekte. Daha önce 36 kişinin tutuklandığı bu süreçte, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu bilgisi de dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan İsimler ve Suçlamalar

Gözaltına alınan 25 kişi arasında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan isimler yer almakta. Bu bağlamda, gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken isimler bulunuyor. Özellikle Doğukan Güngör ve Burak Altındağ, sosyal medya ve televizyon dünyasında tanınan figürler olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Ceyda Ersoy'un da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir şüphelinin ise başka bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumu'na Sevk İşlemleri

Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Bu süreç, soruşturmanın ilerleyişi açısından büyük önem taşıyor. Adli Tıp Kurumu'nun uzmanları, gözaltındaki kişilerin sağlık durumlarını değerlendirecek ve ilgili raporları hazırlayacaktır. Bu aşama, soruşturmanın seyrinde kritik bir rol oynamaktadır.

Devam eden bu soruşturma ve gerçekleştirilen operasyonlar, toplumda uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor. İlgili makamlardan yapılacak açıklamalar, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.