Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan Teklifini Reddettiğini Açıkladı

Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan Teklifini Reddettiğini Açıkladı

Yayınlanma
14
Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan Teklifini Reddettiğini Açıkladı
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, kariyerinin en büyük pişmanlığını samimi bir şekilde paylaştı. “Konuşanlar” programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kaya, katıldığı bir programda Nuri Bilge Ceylan'dan aldığı başrol teklifini reddetmesinin nedenlerini açıkladı. Bu açıklama, sanat dünyasında ve sosyal medyada dikkat çekti.

Başrol Teklifi ve Yoğun Çalışma Tempo

Hasan Can Kaya, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın kendisine yaptığı başrol teklifini reddetme kararını, o dönemdeki yoğun çalışma temposuna bağladı. Kaya, “Hem dizi hem de turne programım vardı. Aynı zamanda ‘Konuşanlar’ programının çekimleri de devam ediyordu. Film, Erzurum’da aralık ayında çekilecekti ve bu yoğunluk sebebiyle teklifi kabul edemedim” dedi. Bu durumun, kariyerindeki en büyük pişmanlık olduğunu vurgulayan Kaya, “Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim” şeklinde konuştu.

Tekrar Teklif Gelirse Hemen Giderim

Kaya, kendisine yöneltilen “Tekrar teklif gelirse oynar mısın?” sorusuna ise açık bir yanıt verdi. “Hemen giderim. Nuri Abi buradayım” ifadeleriyle, usta yönetmene olan ilgisini ve saygısını bir kez daha dile getirdi. Bu net açıklamalar, hem hayranları hem de sanat camiası tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Hasan Can Kaya’nın bu pişmanlığı ve Nuri Bilge Ceylan’a yönelik samimi çağrısı, sanat dünyasında gündem yaratmaya devam ediyor. Kaya’nın kariyeri boyunca aldığı önemli kararlar ve bunların sonuçları üzerine düşünceleri, onun sanatçılığını ve kariyerini daha da derinlemesine anlamak için bir fırsat sunuyor.

