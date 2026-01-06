Dolar
43,0494 %0.07
Euro
50,4564 %-0.05
Gram Altın
6.161,31 % 0,23
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem LGS 2026 Ne Zaman? MEB Sınav Tarihini Açıkladı

LGS 2026 Ne Zaman? MEB Sınav Tarihini Açıkladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
LGS 2026 Ne Zaman? MEB Sınav Tarihini Açıkladı
Okunma Süresi: 2 dk

2026 yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belirlendi. Milyonlarca öğrenci, iyi bir lise hedefi doğrultusunda hazırlıklarını hızlandırırken, sınav gününe dair detaylar da netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, sınavın hangi tarihte yapılacağına dair bilgiler paylaşıldı. Öğrenciler ve veliler için kritik öneme sahip olan bu bilgiler, sınav sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

2026 LGS Sınav Tarihi

MEB tarafından açıklanan takvime göre, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, iki ayrı oturum halinde düzenlenecek ve öğrenciler, belirlenen saatlerde bu oturumlara katılacak. Sınav tarihinin kesinleşmesi, öğrencilerin hazırlık süreçlerini daha iyi planlamalarına olanak tanıyor.

Sınava Kaç Gün Kaldı?

Sınav tarihinin 14 Haziran olarak belirlenmesiyle birlikte, LGS 2026 için geri sayım başlamış durumda. 6 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, sınav tarihine 158 gün kaldığı bilgisi, öğrencilerin zaman yönetimini daha da önemli hale getiriyor. Bu süre zarfında öğrencilerin, ders programlarını ve çalışma planlarını gözden geçirerek en verimli şekilde hazırlanmaları öneriliyor.

LGS 2026 Başvuru Tarihleri

LGS 2026 sınavı için başvuru kılavuzu ve tarihleri ise henüz MEB tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak, önceki yılların başvuru takvimleri göz önüne alındığında, 2025 LGS sürecinde başvuruların 2-11 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alındığı hatırlanıyor. Bu kapsamda, 2026 yılı için de başvuruların Nisan 2026 içerisinde başlaması bekleniyor. Öğrencilerin başvuru tarihlerini takip etmeleri, zamanında gerekli işlemleri gerçekleştirmeleri açısından büyük önem taşıyor.

#Lgs
#Meb
#Sınav
#Lgs Ne Zaman
Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan Teklifini Reddettiğini Açıkladı
Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan Teklifini Reddettiğini Açıkladı
#Magazin / 06 Ocak 2026
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması: Gözaltına Alınanlar Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması: Gözaltına Alınanlar Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi
#Gündem / 06 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
6 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Sarsıntıların Ayrıntıları
6 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Sarsıntıların Ayrıntıları
Gündem
Kapalıçarşı Merkezli Kara Para Ağına Dördüncü Dalga Operasyon: 80 Gözaltı
Kapalıçarşı Merkezli Kara Para Ağına Dördüncü Dalga Operasyon: 80 Gözaltı
Maduro’yu ABD’ye Teslim Eden Kişi Belli Oldu
Maduro’yu ABD’ye Teslim Eden Kişi Belli Oldu
TV Yayın Akışı 5 Ocak Pazartesi: Hangi Diziler Ekranda?
TV Yayın Akışı 5 Ocak Pazartesi: Hangi Diziler Ekranda?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
Türk Güzeller Dünya Listesini Salladı! 2025'in En Güzelleri Arasında 7 Yıldızımız Var
Türk Güzeller Dünya Listesini Salladı! 2025'in En Güzelleri Arasında 7 Yıldızımız Var
2026 Yılı İçin Yurt Dışından Getirilen Telefonların IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi
2026 Yılı İçin Yurt Dışından Getirilen Telefonların IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi
Manchester United’da Ruben Amorim Dönemi Sona Erdi
Manchester United’da Ruben Amorim Dönemi Sona Erdi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft