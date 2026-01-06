LGS 2026 Ne Zaman? MEB Sınav Tarihini Açıkladı

2026 yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belirlendi. Milyonlarca öğrenci, iyi bir lise hedefi doğrultusunda hazırlıklarını hızlandırırken, sınav gününe dair detaylar da netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, sınavın hangi tarihte yapılacağına dair bilgiler paylaşıldı. Öğrenciler ve veliler için kritik öneme sahip olan bu bilgiler, sınav sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

2026 LGS Sınav Tarihi

MEB tarafından açıklanan takvime göre, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, iki ayrı oturum halinde düzenlenecek ve öğrenciler, belirlenen saatlerde bu oturumlara katılacak. Sınav tarihinin kesinleşmesi, öğrencilerin hazırlık süreçlerini daha iyi planlamalarına olanak tanıyor.

Sınava Kaç Gün Kaldı?

Sınav tarihinin 14 Haziran olarak belirlenmesiyle birlikte, LGS 2026 için geri sayım başlamış durumda. 6 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, sınav tarihine 158 gün kaldığı bilgisi, öğrencilerin zaman yönetimini daha da önemli hale getiriyor. Bu süre zarfında öğrencilerin, ders programlarını ve çalışma planlarını gözden geçirerek en verimli şekilde hazırlanmaları öneriliyor.

LGS 2026 Başvuru Tarihleri

LGS 2026 sınavı için başvuru kılavuzu ve tarihleri ise henüz MEB tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak, önceki yılların başvuru takvimleri göz önüne alındığında, 2025 LGS sürecinde başvuruların 2-11 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alındığı hatırlanıyor. Bu kapsamda, 2026 yılı için de başvuruların Nisan 2026 içerisinde başlaması bekleniyor. Öğrencilerin başvuru tarihlerini takip etmeleri, zamanında gerekli işlemleri gerçekleştirmeleri açısından büyük önem taşıyor.