Kısmetse Olur'un Yeni Sezon Yıldızı: Su Yıldız Kimdir?

Kısmetse Olur’un Yeni Sezon Yıldızı: Su Yıldız Kimdir?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının dikkat çeken ismi Su Yıldız, 23 yaşında, model ve sosyal medya fenomeni. "Bu oyunun kuralıyım" sözleriyle iddiasını ortaya koyan Su, güzelliği ve özgüveniyle kısa sürede izleyicinin ilgisini kazandı.

Yayınlanma
14
Kısmetse Olur’un Yeni Sezon Yıldızı: Su Yıldız Kimdir?
Okunma Süresi: 2 dk

Kanal D ve Amazon Prime Video’da yayınlanan popüler ilişki ve evlilik programı “Kısmetse Olur: Aşkın Gücü”, yeni sezonuyla gündem olmaya devam ederken yarışmaya damga vuran isimlerden biri de Su Yıldız oldu.

Programa katıldığı ilk günden itibaren güzelliği, özgüveni ve iddialı söylemleriyle dikkat çeken Su Yıldız, özellikle “Bu oyunun kuralıyım” çıkışıyla izleyicinin ve sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Genç yarışmacı, enerjik tavırları ve sahneye hâkim duruşuyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Modellikten Yarışma Evine

23 yaşındaki Su Yıldız, profesyonel olarak modellik yapıyor ve aynı zamanda sosyal medyada da aktif içerik üretiyor. Yarışmaya taşıdığı sahne deneyimi ve kendine özgü tarzı sayesinde, ev halkı ve izleyici gözünde güçlü bir profil çiziyor. Yarışmadaki kararlı ve rekabetçi yapısıyla sadece aşkı değil, aynı zamanda programın akışını da şekillendirme niyetinde.

Sosyal Medyada Hızla Yükseliyor

Kısmetse Olur’daki görünürlüğü sayesinde sosyal medyada da takipçi sayısı hızla artan Su Yıldız, @suuuyildizz kullanıcı adıyla Instagram üzerinden program ve günlük yaşamına dair paylaşımlar yapıyor.

İddialı Cümlelerle Gündemde

Su Yıldız, yarışmada yalnızca romantik bir ilişki arayışı değil, aynı zamanda kişisel duruşunu da ön planda tutuyor. “Rakip tanımıyorum” gibi iddialı cümlelerle yarışmadaki yerini sağlamlaştıran genç yarışmacı, programın en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi.

Kısaca Su Yıldız:

Yaş: 23

Meslek: Model

Yarışma: Kısmetse Olur: Aşkın Gücü (2025)

Instagram: @suuuyildizz

Öne Çıkan Söz: “Bu oyunun kuralıyım”

Yeni sezonda Su Yıldız’ın performansı ve yarışmadaki etkisi, izleyiciler tarafından büyük merakla takip edilmeye devam ediyor.

