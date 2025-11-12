Dolar
42,2485 %0,24
Euro
48,9829 %0,45
Gram Altın
5.696,83 % 1,61
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Kademeli Emeklilikte Yeni Gelişme Var mı? Bakanlık Açıklama Yaptı

Kademeli Emeklilikte Yeni Gelişme Var mı? Bakanlık Açıklama Yaptı

EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca kişi için umut olan kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan, teknik çalışmaların sürdüğünü belirtirken, sistemde herhangi bir mağduriyet olmadığını vurguladı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kademeli Emeklilikte Yeni Gelişme Var mı? Bakanlık Açıklama Yaptı
Okunma Süresi: 2 dk

EYT düzenlemesinin ardından gözler bu kez 1999-2008 arası sigorta girişi olanlara çevrildi. “Kademeli emeklilik Meclis’e geldi mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya dair teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladı ancak net bir tarih verilmedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan ve 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan milyonlarca çalışan için umut ışığı olan kademeli emeklilik sistemi, yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

Meclis’e Geldi mi?

Henüz Meclis'e sunulan bir yasa tasarısı yok. Ancak kamuoyunda yoğun beklenti oluşmuş durumda. Kademeli emeklilik ile ilgili herhangi bir yasa teklifi veya düzenleme henüz TBMM gündemine alınmadı.

Bakan Işıkhan’dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir yayında şu açıklamaları yaptı:

“Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek. Bu konuda bir mağduriyet söz konusu değil.”

Ancak Bakan, teknik çalışmaların sürdüğünü belirterek, aktüeryal dengenin gözetildiğini vurguladı. Bu ifadeler, ileride bir düzenleme yapılabileceği ihtimalini tamamen dışlamıyor.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim gününe ulaştığında kademeli olarak emekli olabilmelerini sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor. EYT kapsamına giremeyen, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için erken emeklilik şansı yaratabilecek bir model.

Sonuç: Gözler Bakanlık ve Meclis’te

Henüz resmi olarak açıklanmış veya yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik yasası yok. Ancak kamuoyundaki baskı ve beklenti sürerken, Çalışma Bakanlığı’ndan gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

#Çalışma Bakanlığı
#Emeklilik
#Kademeli Emeklilik
#Vedat Işıkhan
#Eyt Sonrası
#1999 Sonrası Emeklilik
#Sgk Prim
#Yaş Tablosu
#Meclis Gündemi
#Emekli Reformu
Ünlü Oyuncu Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi
Ünlü Oyuncu Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi
#Magazin / 12 Kasım 2025
Turkcell ve Google Cloud'dan Stratejik Ortaklık
Turkcell ve Google Cloud'dan Stratejik Ortaklık
#Teknoloji / 12 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
ATA AÖF Vize Sınav Takvimi Belli Oldu: Giriş Belgeleri Yakında Açıklanacak
ATA AÖF Vize Sınav Takvimi Belli Oldu: Giriş Belgeleri Yakında Açıklanacak
Genel
Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?
Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?
Mourinho'dan Benfica'ya Flaş Transfer Talebi
Mourinho'dan Benfica'ya Flaş Transfer Talebi
Çocuk sadece şeker almak istemişti! Yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu
Çocuk sadece şeker almak istemişti! Yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu
2025 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kurası Canlı Yayında İzlenebilecek
2025 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kurası Canlı Yayında İzlenebilecek
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in Oğlunun Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Sürüyor
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in Oğlunun Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Sürüyor
Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı
Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı
Hamdi Armağan Kaplan Kimdir? Şehit Astsubay Hakkında Merak Edilenler
Hamdi Armağan Kaplan Kimdir? Şehit Astsubay Hakkında Merak Edilenler
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft