Kademeli Emeklilikte Yeni Gelişme Var mı? Bakanlık Açıklama Yaptı

EYT düzenlemesinin ardından gözler bu kez 1999-2008 arası sigorta girişi olanlara çevrildi. “Kademeli emeklilik Meclis’e geldi mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya dair teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladı ancak net bir tarih verilmedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan ve 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan milyonlarca çalışan için umut ışığı olan kademeli emeklilik sistemi, yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

Meclis’e Geldi mi?

Henüz Meclis'e sunulan bir yasa tasarısı yok. Ancak kamuoyunda yoğun beklenti oluşmuş durumda. Kademeli emeklilik ile ilgili herhangi bir yasa teklifi veya düzenleme henüz TBMM gündemine alınmadı.

Bakan Işıkhan’dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir yayında şu açıklamaları yaptı:

“Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek. Bu konuda bir mağduriyet söz konusu değil.”

Ancak Bakan, teknik çalışmaların sürdüğünü belirterek, aktüeryal dengenin gözetildiğini vurguladı. Bu ifadeler, ileride bir düzenleme yapılabileceği ihtimalini tamamen dışlamıyor.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim gününe ulaştığında kademeli olarak emekli olabilmelerini sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor. EYT kapsamına giremeyen, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için erken emeklilik şansı yaratabilecek bir model.

Sonuç: Gözler Bakanlık ve Meclis’te

Henüz resmi olarak açıklanmış veya yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik yasası yok. Ancak kamuoyundaki baskı ve beklenti sürerken, Çalışma Bakanlığı’ndan gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.