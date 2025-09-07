Dolar
Haberin Gündemi Genel İstanbul’da 8 Eylül Su Kesintisi! İSKİ’den İlçe İlçe Açıklama Geldi

İstanbul’da 8 Eylül Su Kesintisi! İSKİ’den İlçe İlçe Açıklama Geldi

İSKİ, 8 Eylül’de İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşlar, ilçelerindeki programı e-Devlet ve İSKİ sorgulama ekranından öğrenebilecek.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbul’da 8 Eylül 2025 Pazartesi günü birçok ilçede musluklardan saatlerce su akmayacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ’nin açıklamasına göre, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında farklı ilçeler etkilenecek. Kesintiler sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde akşam geç saatlere kadar sürecek. Vatandaşlar, hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti olacağını İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden “Su Kesintisi Sorgulama” ekranından öğrenebilecek.

Özellikle iş çıkışı ve okul saatlerinde günlük yaşamı etkilemesi beklenen kesintiler için İSKİ, vatandaşların tedbirli olmalarını ve su depolarını doldurmalarını tavsiye etti. Sosyal medyada “İstanbul’da yine su yok!” paylaşımları şimdiden gündem oldu.

Kesinti programına göre ilçelerde suyun yeniden verilme saati de sorgulama ekranında görülebilecek. İSKİ, çalışmaların zamanında tamamlanması halinde suların planlanan saatten önce verilebileceğini de duyurdu.

#İski
#İstanbul
#Sukesintisi
#İstanbulgündemi
#8eylül2025
#Anadoluyakası
#Avrupayakası
#Günlükhayat
