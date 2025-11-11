Dolar
42,2384 %0,26
Euro
48,9290 %0,46
Gram Altın
5.606,87 % 0,01
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?

Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?

Green Card 2026 dönemi için başvuru ekranı henüz açılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi duyurunun yalnızca *dvprogram.state.gov* adresinden yapılacağını belirtti; sahte sitelere karşı dikkatli olunması istendi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Amerika Birleşik Devletleri tarafından her yıl düzenlenen ve milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card (Çeşitlilik Vizesi) programı için 2026 dönemi başvuruları büyük merakla bekleniyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılına ait (DV-2027) başvuru ekranının henüz açılmadığını açıkladı.

Başvuru Tarihi Henüz Netleşmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değildir. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların farkındayız. Kayıt tarihleri ve süreçteki değişiklikler Bakanlık tarafından resmî olarak duyurulacaktır.” denildi.

Geçtiğimiz yıl DV-2025 başvuruları 2 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin benzer şekilde Ekim - Kasım 2025 döneminde başlaması bekleniyor.

Başvuru Yalnızca Resmî Siteden ve Ücretsiz

Green Card başvuruları yalnızca dvprogram.state.gov adresi üzerinden ve tamamen ücretsiz olarak yapılabiliyor. Başvuru sürecinde geçerli pasaport, vesikalık fotoğraf ve en az lise düzeyinde eğitim ya da nitelikli iş tecrübesi şartı aranıyor.

Sahte Sitelerden Uzak Durun

Yetkililer, dolandırıcılık riski nedeniyle sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. “Başvuru şansınızı artırırız” gibi vaatlerle ücret talep eden danışmanlık sitelerine itibar edilmemesi önem taşıyor.

Green Card Ne Sağlıyor?

Green Card sahipleri, ABD’de süresiz oturma ve çalışma hakkına sahip oluyor. Ayrıca eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanabiliyor. Bu kart, ABD vatandaşlığına giden yolun ilk adımı olarak kabul ediliyor.

Resmî başvuru ekranının açılmasıyla birlikte detaylı kılavuzların da yine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor.

#Green Card
#Dv Lottery
#2026 Başvuruları
#Çeşitlilik Vizesi
#Abd Göçmenlik
#Green Card Çekilişi
#Dvprogram.state.gov
#Green Card Nasıl Alınır
#Green Card Şartları
#Sahte Başvuru Siteleri
Ahmet Özer Tahliye Edildi! Esenyurt Eski Belediye Başkanı Hakkındaki Karar Belli Oldu
Ahmet Özer Tahliye Edildi! Esenyurt Eski Belediye Başkanı Hakkındaki Karar Belli Oldu
#Genel / 11 Kasım 2025
İspanya-Türkiye Maçına Geri Sayım Başladı: Kritik Randevu Ne Zaman?
İspanya-Türkiye Maçına Geri Sayım Başladı: Kritik Randevu Ne Zaman?
#Spor / 11 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Sahtekarlar 5. Bölümde Neler Oldu? Asya ve Ertan'dan Zor Birliktelik!
Sahtekarlar 5. Bölümde Neler Oldu? Asya ve Ertan'dan Zor Birliktelik!
Genel
Zam Pazarlığı Başladı! Emekli ve Memur Ocak Maaşı İçin 3 Farklı Rakam Gündemde
Zam Pazarlığı Başladı! Emekli ve Memur Ocak Maaşı İçin 3 Farklı Rakam Gündemde
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı mı, Ne Zaman Başlıyor?
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı mı, Ne Zaman Başlıyor?
Kaymakam Safitürk, Şehadetinin 9’uncu Yılında Derik'te Anıldı
Kaymakam Safitürk, Şehadetinin 9’uncu Yılında Derik'te Anıldı
Müge Anlı'nın Kızı Lidya Müge Akdağ, Gözde Kahveci ile Tatile Çıktı
Müge Anlı'nın Kızı Lidya Müge Akdağ, Gözde Kahveci ile Tatile Çıktı
Bakanlık Açıklamada Bulundu: Starlink Türkiye'de Hizmet Verecek Mi?
Bakanlık Açıklamada Bulundu: Starlink Türkiye'de Hizmet Verecek Mi?
Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklamaları
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklamaları
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft