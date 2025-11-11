Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?

Amerika Birleşik Devletleri tarafından her yıl düzenlenen ve milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card (Çeşitlilik Vizesi) programı için 2026 dönemi başvuruları büyük merakla bekleniyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılına ait (DV-2027) başvuru ekranının henüz açılmadığını açıkladı.

Başvuru Tarihi Henüz Netleşmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değildir. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların farkındayız. Kayıt tarihleri ve süreçteki değişiklikler Bakanlık tarafından resmî olarak duyurulacaktır.” denildi.

Geçtiğimiz yıl DV-2025 başvuruları 2 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin benzer şekilde Ekim - Kasım 2025 döneminde başlaması bekleniyor.

Başvuru Yalnızca Resmî Siteden ve Ücretsiz

Green Card başvuruları yalnızca dvprogram.state.gov adresi üzerinden ve tamamen ücretsiz olarak yapılabiliyor. Başvuru sürecinde geçerli pasaport, vesikalık fotoğraf ve en az lise düzeyinde eğitim ya da nitelikli iş tecrübesi şartı aranıyor.

Sahte Sitelerden Uzak Durun

Yetkililer, dolandırıcılık riski nedeniyle sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. “Başvuru şansınızı artırırız” gibi vaatlerle ücret talep eden danışmanlık sitelerine itibar edilmemesi önem taşıyor.

Green Card Ne Sağlıyor?

Green Card sahipleri, ABD’de süresiz oturma ve çalışma hakkına sahip oluyor. Ayrıca eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanabiliyor. Bu kart, ABD vatandaşlığına giden yolun ilk adımı olarak kabul ediliyor.

Resmî başvuru ekranının açılmasıyla birlikte detaylı kılavuzların da yine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor.