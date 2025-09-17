FED Faiz Kararı Öncesi Piyasalar Alarmda: Altın, Dolar ve Borsada Ne Olacak?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu akşam açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasaların ana gündem maddesi haline geldi. Piyasalarda, FED’in 25 baz puanlık bir indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kararın ardından altın, dolar, borsa ve kripto paralarda nasıl bir seyir izleneceği merak ediliyor.

Altın Yükselişe Hazırlanıyor

Faiz indirimleri, faiz getirisi olmayan altını cazip hale getiriyor. Son bir ayda 3.643 dolara kadar yükselen ons altın, karar sonrası kısa süreli dalgalansa da uzun vadede talebin artması bekleniyor. Analistler, 2025 sonu için 3.700-4.000 dolar bandını işaret ederken, bazı kurumlar 5.000 dolar seviyesinin de mümkün olduğunu belirtiyor.

Borsada Volatilite Beklentisi

Faiz indirimi, borsalarda kısa vadeli dalgalanmaya yol açabilir. Düşük faizler şirketlerin borçlanma maliyetlerini azaltırken tüketimi teşvik ediyor. Tarihsel verilere göre, faiz kesintilerinin ardından endekslerde ilk etapta düşüşler görülse de bir yıl içinde toparlanma eğilimi öne çıkıyor. Teknoloji ve tüketim sektörlerinin ise daha hızlı fayda sağlaması bekleniyor.

Dolar Zayıflayabilir

Faiz indirimi, ABD dolarının değer kaybetmesine yol açabilir. Dolar Endeksi (DXY) şu an 97,60 seviyelerinde bulunuyor ve indirimin ardından yüzde 0,5-1 arasında düşüş yaşaması bekleniyor. Yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimi ihtimali, doların küresel para birimleri karşısında değer kaybını hızlandırabilir.

Gümüş ve Bitcoin’de Ralli İhtimali

Gümüş, faiz indirimlerinden altına göre daha sert tepki verebilir. Şu anda 40,64 dolar seviyesinde işlem gören gümüşte, 25 baz puanlık indirim sonrası yüzde 2-3 düzeltme, 50 baz puanlık sürpriz indirimin ardından ise yüzde 10-15’lik yükseliş bekleniyor. Bitcoin ve diğer kripto paralarda da doların zayıflamasıyla yeni bir ralli ihtimali gündemde.

FED faiz kararı, 17 Eylül 2025 Salı günü TSİ 21.00’de açıklanacak.