Haberin Gündemi Genel Emniyet Genel Müdürlüğü 500 Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü 500 Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025 yılı bitmeden 500 kişilik yeni hizmetli kadrosu için alım yapacağını duyurdu. Lise mezunu ve KPSS’den en az 60 puan alan adaylar, Ankara, İstanbul ve İzmir’de görev almak üzere 2 Ocak 2026’ya kadar başvuru yapabilecek.

Yayınlanma
14
Emniyet Genel Müdürlüğü 500 Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları
Emniyet Teşkilatı'nda görev almak isteyen adaylar için müjdeli haber geldi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2025 yılı 5. dönem personel alımı kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görevlendirilmek üzere toplam 500 hizmetli kadrosu için alım yapacak.

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 29 Aralık 2025 Pazartesi

Bitiş: 2 Ocak 2026 Cuma, saat 23:59

Adayların başvuru işlemlerini bu tarih aralığında tamamlaması gerekiyor.

Kimler Başvurabilir?

EGM’nin ilanına göre, başvuru yapacak adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

Eğitim: Herhangi bir ortaöğretim (lise) programından mezun olmak

KPSS Şartı: 2024 KPSS Ortaöğretim sınavından en az 60 puan (P94) almak

Yaş Şartı: 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını tamamlamamış olmak

Sınav Süreci: KPSS puanına göre kontenjanın 5 katı aday, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak

Alım Yapılacak İller ve Kontenjan Dağılımı:

Ankara: 300 personel

İstanbul: 150 personel

İzmir: 50 personel

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular yalnızca dijital ortamda yapılacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Başvurular e-Devlet şifresiyle “Kariyer Kapısı” platformu üzerinden alınacak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak

Adayların sisteme yükleyeceği belgelerin okunabilir ve eksiksiz olması gerekiyor

Başvuru sonuçları ve sınav duyuruları, yine Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek

Başvuru süresi sona erdikten sonra sistem kapatılacak, ek süre verilmeyecek

EGM’den Uyarı:

Emniyet Genel Müdürlüğü, alımlarda tamamen KPSS puan sıralamasının esas alındığını ve torpil, öncelik veya farklı kriterler uygulanmadığını vurguladı.

