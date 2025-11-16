DSİ 1389 Personel Alımı Başlıyor! Başvuru Tarihleri ve Kadro Detayları Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın duyurusuyla birlikte, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 1389 kamu personeli alımı yapılacağı resmen açıklandı. Alımlar farklı branşlarda ve Türkiye geneli çeşitli illerde gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ise bu hafta içinde İŞKUR üzerinden başlayacak.
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
DSİ tarafından açıklanan kadro dağılımı şöyle:
Usta Yardımcısı: 210
Aşçı Yardımcısı: 154
Şoför: 154
Düz İşçi: 140
Bakımcı-Yağcı: 116
Sürveyan: 105
Sondaj İşçisi: 69
Treyler Operatör Yardımcısı: 66
Laborant Yardımcısı: 64
Teknisyen: 59
Topoğraf: 58
Bekçi: 44
Su Dağıtım Teknisyeni: 19
Akaryakıtçı: 15
Hidrolog Yardımcısı: 13
Jeofizik Teknisyeni: 7
Alet Operatörü: 5
Teknik Ressam: 2
Pompa İstasyonu Operatörü: 2
Döşemeci Yardımcısı: 1
Fotoğrafçı: 1
Kompresör Operatörü: 1
Operatör: 84
Toplam: 24 farklı pozisyonda 1389 personel
Başvuru Şartları Neler?
Başvuracak adayların sağlaması gereken genel şartlar:
TC vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
Pozisyona uygun eğitim ve belgeye sahip olmak
Her pozisyona özel detaylar İŞKUR ilanlarında ayrı ayrı belirtilecek.
Başvurular Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?
Başlangıç: Bu hafta içinde başlaması bekleniyor.
Platform: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) → www.iskur.gov.tr
Yöntem: Online başvuru (e-Devlet ile giriş yaparak)
Adayların, güncel ilan numaralarını ve detayları kaçırmamak için İŞKUR ve DSİ'nin resmî internet sitelerini düzenli olarak takip etmesi öneriliyor.