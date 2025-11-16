DSİ 1389 Personel Alımı Başlıyor! Başvuru Tarihleri ve Kadro Detayları Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın duyurusuyla birlikte, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 1389 kamu personeli alımı yapılacağı resmen açıklandı. Alımlar farklı branşlarda ve Türkiye geneli çeşitli illerde gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ise bu hafta içinde İŞKUR üzerinden başlayacak.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

DSİ tarafından açıklanan kadro dağılımı şöyle:

Usta Yardımcısı: 210

Aşçı Yardımcısı: 154

Şoför: 154

Düz İşçi: 140

Bakımcı-Yağcı: 116

Sürveyan: 105

Sondaj İşçisi: 69

Treyler Operatör Yardımcısı: 66

Laborant Yardımcısı: 64

Teknisyen: 59

Topoğraf: 58

Bekçi: 44

Su Dağıtım Teknisyeni: 19

Akaryakıtçı: 15

Hidrolog Yardımcısı: 13

Jeofizik Teknisyeni: 7

Alet Operatörü: 5

Teknik Ressam: 2

Pompa İstasyonu Operatörü: 2

Döşemeci Yardımcısı: 1

Fotoğrafçı: 1

Kompresör Operatörü: 1

Operatör: 84

Toplam: 24 farklı pozisyonda 1389 personel

Başvuru Şartları Neler?

Başvuracak adayların sağlaması gereken genel şartlar:

TC vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Pozisyona uygun eğitim ve belgeye sahip olmak

Her pozisyona özel detaylar İŞKUR ilanlarında ayrı ayrı belirtilecek.

Başvurular Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?

Başlangıç: Bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

Platform: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) → www.iskur.gov.tr

Yöntem: Online başvuru (e-Devlet ile giriş yaparak)

Adayların, güncel ilan numaralarını ve detayları kaçırmamak için İŞKUR ve DSİ'nin resmî internet sitelerini düzenli olarak takip etmesi öneriliyor.