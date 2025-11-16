Dolar
42,4509 %0,46
Euro
49,3576 %0,76
Gram Altın
5.551,47 % -1,86
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel DSİ 1389 Personel Alımı Başlıyor! Başvuru Tarihleri ve Kadro Detayları Açıklandı

DSİ 1389 Personel Alımı Başlıyor! Başvuru Tarihleri ve Kadro Detayları Açıklandı

DSİ, 2025 yılı kapsamında farklı branşlarda 1389 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular bu hafta içinde İŞKUR üzerinden online olarak başlayacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
DSİ 1389 Personel Alımı Başlıyor! Başvuru Tarihleri ve Kadro Detayları Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın duyurusuyla birlikte, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 1389 kamu personeli alımı yapılacağı resmen açıklandı. Alımlar farklı branşlarda ve Türkiye geneli çeşitli illerde gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ise bu hafta içinde İŞKUR üzerinden başlayacak.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

DSİ tarafından açıklanan kadro dağılımı şöyle:

Usta Yardımcısı: 210

Aşçı Yardımcısı: 154

Şoför: 154

Düz İşçi: 140

Bakımcı-Yağcı: 116

Sürveyan: 105

Sondaj İşçisi: 69

Treyler Operatör Yardımcısı: 66

Laborant Yardımcısı: 64

Teknisyen: 59

Topoğraf: 58

Bekçi: 44

Su Dağıtım Teknisyeni: 19

Akaryakıtçı: 15

Hidrolog Yardımcısı: 13

Jeofizik Teknisyeni: 7

Alet Operatörü: 5

Teknik Ressam: 2

Pompa İstasyonu Operatörü: 2

Döşemeci Yardımcısı: 1

Fotoğrafçı: 1

Kompresör Operatörü: 1

Operatör: 84

Toplam: 24 farklı pozisyonda 1389 personel

Başvuru Şartları Neler?

Başvuracak adayların sağlaması gereken genel şartlar:

TC vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Pozisyona uygun eğitim ve belgeye sahip olmak

Her pozisyona özel detaylar İŞKUR ilanlarında ayrı ayrı belirtilecek.

Başvurular Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?

Başlangıç: Bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

Platform: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)www.iskur.gov.tr

Yöntem: Online başvuru (e-Devlet ile giriş yaparak)

Adayların, güncel ilan numaralarını ve detayları kaçırmamak için İŞKUR ve DSİ'nin resmî internet sitelerini düzenli olarak takip etmesi öneriliyor.

#Dsi Personel Alımı 2025
#Dsi İş İlanı
#Dsi Başvuru Şartları
#Dsi Kadro Dağılımı
#İşkur Kamu Alımı
#Devlet İşçi Alımı
#Tarım Ve Orman Bakanlığı Alım
16 Kasım Süper Loto Çekilişi Sonuçlandı:
16 Kasım Süper Loto Çekilişi Sonuçlandı:
#Genel / 16 Kasım 2025
16 Kasım Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Kazanan Numaralar Belli Oldu
16 Kasım Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Kazanan Numaralar Belli Oldu
#Genel / 16 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Söke Belediyesi’nden Rekor Promosyon Anlaşması
Söke Belediyesi’nden Rekor Promosyon Anlaşması
Genel
2025-YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?
2025-YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?
Dünya Kupası Elemeleri Heyecanı Sürüyor: Maçlar Exxen ve TRT Spor’da Yayında
Dünya Kupası Elemeleri Heyecanı Sürüyor: Maçlar Exxen ve TRT Spor’da Yayında
Noter Kimdir, Nasıl Noter Olunur? 2025 Yılı Şartları ve Maaşları
Noter Kimdir, Nasıl Noter Olunur? 2025 Yılı Şartları ve Maaşları
Sultanlar Ligi 5. Hafta Maçı: Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Medicana
Sultanlar Ligi 5. Hafta Maçı: Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Medicana
Yasemin Ergene Kızlarıyla Paris'te Büyüleyici Bir Gezi Gerçekleştirdi
Yasemin Ergene Kızlarıyla Paris'te Büyüleyici Bir Gezi Gerçekleştirdi
İş Bulmak Çok Daha Kolay Olacak: LinkedIn'e Yapay Zeka Desteği
İş Bulmak Çok Daha Kolay Olacak: LinkedIn'e Yapay Zeka Desteği
Beşiktaş Kulübü'nden Mustafa Erhan Hekimoğlu'na İlişkin Sakatlık Açıklaması
Beşiktaş Kulübü'nden Mustafa Erhan Hekimoğlu'na İlişkin Sakatlık Açıklaması
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft