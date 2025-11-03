Cenk Eyüboğlu Kimdir? Eyüboğlu Koleji'nin Vizyoner Lideri

Cenk Eyüboğlu, Türkiye’nin saygın özel eğitim kurumlarından Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Eğitim alanındaki liderliği ve vizyoner bakış açısıyla, kurucusu Rüstem Eyüboğlu’ndan devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaç Yaşında, Nereli?

Cenk Eyüboğlu’nun doğum tarihi kamuoyuyla net olarak paylaşılmamıştır. Ancak, bazı kaynaklarda 2018 yılında 35 yaşında olduğu bilgisi yer almıştır. Bu bilgiye dayanarak 2025 itibarıyla 42 yaş civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Eğitimdeki Rolü ve Yaklaşımı

Cenk Eyüboğlu, sadece akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyal gelişimi, uluslararası vizyonu ve çok yönlü kişisel gelişimine de büyük önem vermektedir.

Yönetimi altında Eyüboğlu Koleji;

Uluslararası eğitim programlarıyla dünya standartlarında eğitim sunmayı,

Teknolojik yatırımlarla çağın gereklerine ayak uydurmayı,

Öğrencileri yalnızca sınavlara değil, hayata hazırlamayı amaç edinmiştir.

Eğitim anlayışında “öğrenciyi merkeze alan ve bireyin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaran bir yaklaşım” benimsenmiştir.

Cenk Eyüboğlu, genç yaşta üstlendiği bu önemli görevle, Türkiye’de eğitime yön veren isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.