Haberin Gündemi Genel Ay-Yıldızlılar İçin Yapay Zeka Hesapladı! Türkiye’nin Dünya Kupası Şansı Yüzde 88

Ay-Yıldızlılar İçin Yapay Zeka Hesapladı! Türkiye’nin Dünya Kupası Şansı Yüzde 88

İspanya’ya karşı alınan 6-0’lık ağır yenilginin ardından yapay zeka, Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılma ihtimalini %88 olarak açıkladı.

Yayınlanma
14
Ay-Yıldızlılar İçin Yapay Zeka Hesapladı! Türkiye’nin Dünya Kupası Şansı Yüzde 88
Okunma Süresi: 1 dk

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ilk iki maçında farklı sonuçlar almıştı. Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden milliler, Konya’da oynanan ikinci maçta ise İspanya karşısında 6-0’lık ağır bir yenilgi yaşamıştı. Bu sonuçla Türkiye, averaj farkıyla grupta üçüncü sıraya geriledi.

Futbolseverler bu tablo karşısında umutsuzluğa düşerken, Football Meets Data’nın yapay zeka sistemi Türkiye için dikkat çekici bir tahminde bulundu. Yapılan analize göre ay-yıldızlı ekibin E Grubu’nu 2. sırada bitirip play-off turuna kalma ihtimali yüzde 88 olarak belirlendi.

Yapay zekanın listesinde Türkiye, 17 takım arasında 8. sırada yer aldı. Tahmine göre en yüksek şansa sahip ülke %99.9 ile Romanya olurken, Kuzey Makedonya (%96) ve Kuzey İrlanda (%95) üst sıralarda dikkat çekti. hazırlayabilirim. İstiyor musun?

