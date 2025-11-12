ATA AÖF Vize Sınav Takvimi Belli Oldu: Giriş Belgeleri Yakında Açıklanacak

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavlarına geri sayım başladı. Binlerce öğrenci, sınav giriş yerleri ve belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor.

ATA AÖF Vize Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

ATA AÖF tarafından paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi vize sınavları üç oturum halinde gerçekleşecek:

1. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi – Saat 09.30

2. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi – Saat 14.00

3. Oturum: 23 Kasım 2025 Pazar – Saat 15.00

Öğrencilerin sınav salonlarına belirtilen saatten en az 30 dakika önce gitmeleri ve yanlarında kimlik ile sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

Sınav Giriş Belgeleri Nereden Alınacak?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgenin duyurulmasının ardından öğrenciler, obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek ve çıktısını alabilecek.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçlarının, vize sınavlarının tamamlanmasından sonra birkaç hafta içinde aynı sistem üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Uyarılar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınav salonuna giriş yapılamaz.

Sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılabilir.

Öğrenciler sınav tarihlerinde sınav merkezlerinde bulunmakla yükümlüdür.

ATA AÖF sınav süreciyle ilgili tüm duyurular Atatürk Üniversitesi’nin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.