Dolar
42,2561 %0,23
Euro
48,8988 %0,43
Gram Altın
5.607,03 % 0,01
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel ATA AÖF Vize Sınav Takvimi Belli Oldu: Giriş Belgeleri Yakında Açıklanacak

ATA AÖF Vize Sınav Takvimi Belli Oldu: Giriş Belgeleri Yakında Açıklanacak

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri vize sınav takvimine odaklandı. Sınavlar 22-23 Kasım 2025’te üç oturum şeklinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden yayımlandığında erişilebilecek.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
ATA AÖF Vize Sınav Takvimi Belli Oldu: Giriş Belgeleri Yakında Açıklanacak
Okunma Süresi: 2 dk

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavlarına geri sayım başladı. Binlerce öğrenci, sınav giriş yerleri ve belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor.

ATA AÖF Vize Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

ATA AÖF tarafından paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi vize sınavları üç oturum halinde gerçekleşecek:

1. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi – Saat 09.30

2. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi – Saat 14.00

3. Oturum: 23 Kasım 2025 Pazar – Saat 15.00

Öğrencilerin sınav salonlarına belirtilen saatten en az 30 dakika önce gitmeleri ve yanlarında kimlik ile sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

Sınav Giriş Belgeleri Nereden Alınacak?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgenin duyurulmasının ardından öğrenciler, obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek ve çıktısını alabilecek.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçlarının, vize sınavlarının tamamlanmasından sonra birkaç hafta içinde aynı sistem üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Uyarılar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınav salonuna giriş yapılamaz.

Sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılabilir.

Öğrenciler sınav tarihlerinde sınav merkezlerinde bulunmakla yükümlüdür.

ATA AÖF sınav süreciyle ilgili tüm duyurular Atatürk Üniversitesi’nin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

#Sınav Tarihleri
#Ata Aöf
#Vize Sınavı
#Sınav Giriş Belgesi
#Atatürk Üniversitesi
#Açıköğretim Sınavı
#2025-2026 Ata Aöf
#Obs.atauni.edu.tr
#Ata Aöf Giriş Yerleri
2025 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kurası Canlı Yayında İzlenebilecek
2025 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kurası Canlı Yayında İzlenebilecek
#Gündem / 12 Kasım 2025
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in Oğlunun Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Sürüyor
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in Oğlunun Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Sürüyor
#Magazin / 12 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?
Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?
Genel
Ahmet Özer Tahliye Edildi! Esenyurt Eski Belediye Başkanı Hakkındaki Karar Belli Oldu
Ahmet Özer Tahliye Edildi! Esenyurt Eski Belediye Başkanı Hakkındaki Karar Belli Oldu
Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı
Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı
Hamdi Armağan Kaplan Kimdir? Şehit Astsubay Hakkında Merak Edilenler
Hamdi Armağan Kaplan Kimdir? Şehit Astsubay Hakkında Merak Edilenler
Milyarlık Vurgun: 'Ucuz Demir' Vaadiyle 12 Firmayı Dolandırmışlar
Milyarlık Vurgun: 'Ucuz Demir' Vaadiyle 12 Firmayı Dolandırmışlar
Alper Aydın Kimdir? İBB Soruşturmasında Tutuklandı mı?
Alper Aydın Kimdir? İBB Soruşturmasında Tutuklandı mı?
Virtus Bologna - Anadolu Efes Maçı Bu Akşam! EuroLeague’de Zorlu Deplasman
Virtus Bologna - Anadolu Efes Maçı Bu Akşam! EuroLeague’de Zorlu Deplasman
İspanya-Türkiye Maçına Geri Sayım Başladı: Kritik Randevu Ne Zaman?
İspanya-Türkiye Maçına Geri Sayım Başladı: Kritik Randevu Ne Zaman?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft