Haberin Gündemi Genel Anayasa Mahkemesi’ne nasıl başvurulur? İşte bilmeniz gerekenler

Anayasa Mahkemesi’ne nasıl başvurulur? İşte bilmeniz gerekenler

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru için harç ödeniyor. Ancak maddi durumu yetersiz olanlar adli yardım talebiyle ücretsiz başvurabiliyor.

Yayınlanma
14
Anayasa Mahkemesi’ne nasıl başvurulur? İşte bilmeniz gerekenler
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye’de 2012’den bu yana uygulanan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, milyonlarca vatandaşın en çok başvurduğu hukuki yollar arasında yer alıyor. İlk yıl 1342 olan başvuru sayısı, 13 yılda 699 bin 773’e ulaştı. Peki, bireysel başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir, ücretli mi? İşte tüm detaylar…

Kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokoller kapsamında güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edildiğini düşünen herkes Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yapabiliyor.

Başvuru nereye yapılır?

Başvurular şu merciler üzerinden yapılabiliyor:

AYM bireysel başvuru noktası

Mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılıkları

Yurtdışındaki Türkiye temsilcilikleri

Başvurunun kararı veren mahkeme aracılığıyla yapılması şart değil.

Başvuru ücretli mi?

Bireysel başvurular harca tabi. Harç, Maliye veznelerine veya doğrudan AYM’ye yapılan başvurularda aynı anda ödenebiliyor.

Gelir durumu yetersiz olanlar, fakirlik belgesi ve SGK kayıtlarıyla adli yardım talepli ücretsiz başvuru yapabiliyor.

Gerekli belgeler

Başvuru formu (www.anayasa.gov.tr adresinden veya AYM’den alınabiliyor)

İhlale neden olduğu belirtilen karar/işlemin aslı veya onaylı örneği

Harç ödendiğine dair belge

Nüfus cüzdanı örneği (yabancılar için kimlik belgesi)

Vekâletname (avukat aracılığıyla başvurularda)

Tazminat talebi varsa zararı gösteren belgeler

Süre sınırı

Bireysel başvuru, tüm yargısal ve idari yollar tükendikten sonra yapılabiliyor.

Kararın öğrenilmesinden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılmalı.

Süresi geçen başvurular kabul edilmiyor.

#Anayasa Mahkemesi
#Bireysel Başvuru
#Aym Başvuru Ücreti
#Adli Yardım
#Türkiye Hukuku
