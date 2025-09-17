Dolar
17 Eylül Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numara Detayları

17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı yapılan Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. İşte detaylar ve sonuç sorgulama ekranı...

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinin 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılan sonuçları belli oldu. Saat 20.00’de noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından talihlilerin merakla beklediği kazandıran numaralar açıklandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çekilişte, şanslı numaraları doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango’nun resmi internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden bilet numaralarıyla sorgulama yapabiliyor. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de Şans Topu sonuçlarına erişim sağlanabiliyor.

Şans Topu çekilişi haftada iki kez düzenleniyor ve her çekiliş milyonlarca kişiye büyük ikramiye kazanma şansı sunuyor.

#Büyük İkramiye
#Milli Piyango
#Şans Oyunları
#Şans Topu
#Şans Topu Sonuçları
#17 Eylül Şans Topu
#Mpi Çekiliş
#Şans Topu Kazandıran Numaralar
#Şans Topu Sorgulama
#Piyango Sonuçları
