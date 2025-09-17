17 Eylül Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numara Detayları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinin 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılan sonuçları belli oldu. Saat 20.00’de noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından talihlilerin merakla beklediği kazandıran numaralar açıklandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çekilişte, şanslı numaraları doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango’nun resmi internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden bilet numaralarıyla sorgulama yapabiliyor. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de Şans Topu sonuçlarına erişim sağlanabiliyor.

Şans Topu çekilişi haftada iki kez düzenleniyor ve her çekiliş milyonlarca kişiye büyük ikramiye kazanma şansı sunuyor.