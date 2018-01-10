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Gazetecilik mesleği kalp krizi ve hipertansiyonu tetikliyor
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Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Gazetecilik mesleği kalp krizi ve hipertansiyonu tetikliyor

Gazetecilerin bu hastalıklarla karşı karşıya gelmesini engellemek adına yapılması gerekenleri bizlerle paylaşan uzmanlar, gazetecilere hayat kurtaran önerilerde bulundu.

Haber yetiştirme telaşıyla yoğun mesai harcayan, uykusuz gecelere katlanan gazetecilerin, stres, hazır gıda, pasif veya aktif sigara tüketimi nedeniyle pek çok hastalıkla karşı karşıya kaldığını vurgulayan uzmanlar, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bütün bu belirtilerin gazetecileri risk altına soktuğunu dile getiriyor.

Gazetecilerin bu hastalıklarla karşı karşıya gelmesini engellemek adına yapılması gerekenleri bizlerle paylaşan uzmanlar, gazetecilere hayat kurtaran önerilerde bulundu. 

Sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle pek çok kişide kalp krizi ve hipertansiyonun ortaya çıktığını hatırlatan uzmanlar, bu iki hastalığın en fazla gözlemlendiği meslek gruplarından birinin gazetecilik olduğunu savunuyor. Gazetecilerin yoğun bir  tempo içinde çalıştığını ifade eden uzmanlar, bu yoğun temponun yanı sıra stresli bir çalışma durumu içinde olan gazetecilerin riskinin iki kat arttığını belirtiyor. 

Kalp krizi ve hipertansiyon hastalıklarına bir diğer etken olan masa başı çalışma yani hareketsizliğinde gazetecilikte yer aldığı üzerinde duran uzmanlar, hele bir de aktif ve pasif sigara içiciliği eklendiğinde bu hastalıkların gözlemlenmesinin kaçınılmaz bir hal aldığını ifade ediyor.

Uzun saatler boyunca masa başında haber hazırlayan muhabirler kadar, soğuk hava şartlarında saatlerce haber yakalamak için bekleyen ve koşuşturan muhabirlerinde büyük bir risk altında olduğunu hatırlatan uzmanlar, özellikle kondisyonu düşük olan ve sigara içen muhabirlerin sahada aniden koşturmaları nabızda ani artış, tansiyonda belirgin yükselmeyle sonuçlanıyor ve kalp üzerindeki yük belirgin olarak arttığını savunuyor. 


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