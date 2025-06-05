Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ocak-mayıs döneminde fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticaret uygulamalarına karşı kapsamlı denetim yaptı. Bu süreçte 239 bin 98 firma ve 14 milyondan fazla ürün denetlenirken, toplamda 1 milyar 225 milyon 787 bin 722 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Kurban Bayramı öncesi denetimler sıklaştı

Bakanlık, özellikle Kurban Bayramı öncesinde temel tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok sektörde denetimlerini artırdı. Fiyat dengesini bozan ve tüketici haklarını ihlal eden işletmelerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Mayıs ayında yapılan denetimlerde 9 bin 191 firma incelendi. 519 firmaya 58,1 milyon TL para cezası uygulandı. Otomotiv, emlak ve kuyumculuk gibi sektörlerde yapılan kontrollerde ise toplam 453,6 milyon TL ceza kesildi.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Yalnızca mayıs ayında 28 binden fazla firma ve 2,5 milyonun üzerinde ürün denetlendi. Fahiş fiyat, haksız ticaret ve ödeme süresi ihlallerinde 1.626 kişi ve kuruluşa ceza verildi. En çok ceza;

232,2 milyon TL ile haksız ticari uygulama ve ödeme sürelerine, Türk Hava Yolları anlaşmasını genişletti yeni rotalar belirlendi İçeriği Görüntüle

139,8 milyon TL ile fahiş fiyat uygulamalarına,

41,7 milyon TL ile emlak sektörüne kesildi.

Tüketici şikayetlerine 255 milyon TL ceza

Tüketici hakları alanında da yoğun denetimler sürdü. 13 binden fazla kişi ve kuruluş incelendi, 950’sine 255 milyon TL’nin üzerinde ceza verildi.

En çok ceza, reklam ve haksız ticaret uygulamalarına (125 milyon TL) kesildi. Ürün güvenliği ihlallerine ise 19,7 milyon TL ceza uygulandı.

81 ilde geniş kapsamlı denetim

Tüm illerde sürdürülen kontrollerde 175 bin 366 firma denetlendi, 39 bin 628’ine toplam 516 milyon TL’yi aşan ceza verildi. İstanbul, Antalya ve Ankara’da öne çıkan denetimlerde sadece İstanbul'da 374 milyon TL değerinde uygunsuz ürün cezası kesildi.

Rekabet Kurumu da ceza kesmeye devam ediyor

Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Rekabet Kurumu da yılın ilk 5 ayında gıda, finans ve inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren 125 firmaya toplam 5,2 milyar TL idari para cezası verdi. Geçen yıl bu rakam 7,7 milyar TL’yi bulmuştu.