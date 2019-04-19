Facebook'tan bir skandal daha! Instagram şifreleri de 'korumasız' saklanmış

Sosyal paylaşım sitesi, geçtiğimiz ay sonunda yaptığı duyuruda, yüz milyonlarca kullanıcının şifresini korumasız olarak düz metin şeklinde sunucularında sakladığını açıklamış ve on binlerce Instagram kullanıcısının da şifrelerini bu yolla depoladığını açıklamıştı. Ancak Facebook'un güncellediği blog sayfasında öğrenildi ki bu sayı on binlerce değil, milyonlarca Instagram kullanıcısını ilgilendiriyor.

Facebook sözcüsü saklanan şifrelerin herhangi bir kötü kullanım ya da istismara maruz kaldığı yönünde bir kanıt bulamadıklarını belirtse de bu skandalın sosyal paylaşım sitesine kullanıcı güvenini azalttığı belirtiliyor.

Uzmanlar kullanıcılara her sosyal platform için ayrı şifre kullanmalarını ve önemli bilgiler içerebilecek platformlar konusunda hassas olmaları konusunda uyarıda bulundu.