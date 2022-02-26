Erdoğan, Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve en son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatanı aybeden Ukrayna vatandaşları çin başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

SİLAHLARIN SUSMASI İÇİN ÇABALIYORUZ

Cumhurbaşanı Erdoğan, daha fazla can aybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. Zelensky " Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteği için çok teşekkür ederim. Karadeniz'in Rus gemilerine yasaklanması asker ve insani desteği göstermek adına oldukça önemli. Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak" ifadelerinde bulundu.