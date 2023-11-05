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Erdoğan: Türkiye'nin Elektrikli Araç ve Batarya Üretimindeki Hedefleri
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Gündem - - Editör: Seda BALTACI

Erdoğan: Türkiye'nin Elektrikli Araç ve Batarya Üretimindeki Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'nde Türkiye'nin Elektrikli Araç ve Batarya Üretimindeki Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin elektrikli araç ve batarya üretiminde önde gelen ülkelerden biri olma hedefini vurguladı. Bu hedef doğrultusunda atılan adımların, Türk otomotiv sanayisine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Ford Otosan'ın Yeniköy'deki fabrikasının, Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim tesisi haline geldiğini ve bu tesisin özellikle elektrikli araç üretimine olanak sağlayacak birçok özellik taşıdığını ifade etti.

Erdoğan, elektrikli araçlara olan ilginin hem Türkiye hem de dünya genelinde hızla arttığını, bu alanda rekabetin yoğunlaştığını vurguladı. Bu çerçevede, Türkiye'nin Togg'un yollara çıkışının ardından elektrikli araç pazarına hızla girmeye başladığını ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'nin elektrikli araç bataryası üretiminde de önemli bir oyuncu olma hedefinde olduğunu ve 2030 yılına kadar Avrupa'nın batarya üretim üssü olmayı amaçladığını belirtti. Bu doğrultuda, Ford Otosan'ın elektrikli araç teknolojisindeki hamlelerini desteklediklerini ve Türk otomotiv sanayisinin gelecekte de liderliğini sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine de değindi. 2028 yılına kadar büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu ve kişi başına milli gelirin 17,554 dolar olmasını hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirme hedefiyle, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye düşürme amacında olduklarını belirtti.

Erdoğan, tüm bu hedeflerin sıkıntılı dönemlere rağmen gerçekleştirilmeye devam edeceğini ve ülkenin tecrübelerle güçlendiğini vurguladı. Son olarak, Türkiye'nin bölgesindeki krizlerde barış, adalet ve insan haklarını savunduğunu ve dünya genelinde birçok konuda lider bir ülke haline geldiğini ifade etti. Bu doğrultuda, ülkenin hedeflerine odaklanarak ilerlemeye devam edeceğini belirtti.


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