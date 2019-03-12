Erasmus Öğrencisi Furkan Kocaman'dan Acı Haber Geldi

Selçuk Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler öğrencisi olaran Furkan, Erasmus değişim programıyla Polonya'nın Wroclaw şehrine gitmişti. Polonya'da bir alışveriş merkezinde yemek yerken uğradığı bıçaklı saldırıda boğazından ağır yaralanan Kocaman, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan saldırganın ise Türk olduğu belirtildi.

Furkan Kocaman'ın hayatını kaybetmesi üzerine Selçuk Üniversitesi'nin internet sayfasında başsağlığı mesajı yayınlandı.

Kocaman'ın cenazesi, yapılacak otopsi işleminden sonra Konya'ya gönderilecek.