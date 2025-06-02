Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran ayı maaş ödemelerinin öne çekildiğini açıkladı.

Maaş günü 5 Haziran olanlara erken ödeme

SGK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Bu düzenleme, özellikle 5 Haziran'da maaş alması planlanan milyonlarca Emekli Sandığı mensubu emekliyi yakından ilgilendiriyor. Ödemelerin erken yapılması, bayram öncesi ya da özel harcamalar açısından emeklilere nefes aldırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SGK, emekli maaşlarının zamanında ve eksiksiz yatırılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını da belirtti.