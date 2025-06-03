İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde “eşit işe eşit ücret” talebiyle başlatılan grev 6. gününe girerken, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Çalışkan, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı toplu iş sözleşmesi masasına davet etti: “İzmir’in emeğini, alın terini unutmayın. Bu grevi birlikte sona erdirelim.”

“Bu sadece ücret değil, onur ve adalet mücadelesi”

Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Çalışkan, grevin basit bir ücret talebi değil, işçiler arasında adaletsizlik yaratan uygulamalara karşı bir direniş olduğunu vurguladı.

“Belediyeye bağlı bazı şirketlerde daha yüksek ücretlerle sözleşmeler imzalanırken, bizim üyelerimize daha düşük teklifler sunulması kabul edilemez,” diyen Çalışkan, taleplerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda vicdani ve hukuki olduğunun altını çizdi.

“Belediye uzlaşmak yerine süreci tıkadı”

Genel-İş Başkanı, toplu sözleşme sürecinde yapıcı bir tutum sergilediklerini ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin önce sunduğu teklifleri geri çekerek süreci çıkmaza sürüklediğini ifade etti.

İlk olarak %29,16’lık zam teklif edildiğini, daha sonra bunun yıllık sabit orana dönüştürüldüğünü söyleyen Çalışkan, “Bu yaklaşım, ‘greve çıkın’ demektir” ifadelerini kullandı.

“Cemil Başkan çöp toplayabilir ama çözüm masa”

İzmir’de çöp birikmesine neden olan grev sürecinde Cemil Tugay’ın sokakta çöp toplaması da gündeme geldi. Bu girişimi anlayışla karşıladıklarını belirten Çalışkan, “Ama asıl yapılması gereken, toplu sözleşmeyi masada çözmek ve grevi sona erdirmektir,” dedi.

“365 gün boyunca bu şehri temizleyen bizim üyelerimizdir. Grevden sonra da yine onlar hizmet verecek” diyerek işçilere sahip çıkan Çalışkan, kamuoyunun desteğine güvendiklerini söyledi.

“İzmir halkını mağdur etmek istemiyoruz”

Genel-İş olarak grev kararını en son çare olarak aldıklarını söyleyen Çalışkan, “Biz masada uzlaşmadan yanayız. İzmir halkını mağdur etmeme çabasını son ana kadar sürdürdük. Ancak belediye, çözüm değil gerilim üretti,” ifadelerini kullandı.

Tüm taraflara “sorumlu davranma” çağrısında bulunan sendika, çözümün hâlâ mümkün olduğunun da altını çizdi.