Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe sınırlı düşüşle başladı. Endeks açılışta yüzde 0,07 değer kaybederek 9.012,94 puana geriledi.

Cuma gününü yüzde 1,65 kayıpla 9.019,57 puandan tamamlayan BIST 100, yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,1 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,07 geriledi.

Sektör bazında bakıldığında en fazla kazandıran inşaat sektörü oldu. Endeks yüzde 1,15 artış gösterdi. En çok kaybettiren ise yüzde 2,33’lük düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörüydü.

Küresel piyasalar Trump’ın tarifeleriyle sarsıldı

Borsa İstanbul’daki zayıf açılışta, küresel piyasalardaki olumsuz hava da etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına yönelik sert söylemleri ve tarifelere ilişkin belirsizlikler yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yöneltti.

Trump’ın Çin’e yönelik “ticaret anlaşmasını ihlal etti” açıklaması, ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesini artırdı. Bu durum hem ABD borsalarında hem de gelişmekte olan piyasalarda risk iştahını azaltıyor.

Gözler PMI verisi ve Powell’ın mesajlarında

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışı imalat sanayi PMI verilerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını vurguluyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar da yakından izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.000 ve 8.900 puan seviyeleri destek; yukarıda ise 9.100 ve 9.200 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.