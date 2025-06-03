Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28. Dönem ikinci devre için yeni başkanını belirlemek üzere toplandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında açıldı. Seçim öncesi milletvekillerine kısa gündem dışı söz hakları tanındı.

Meclis kürsüsünde Gazze’den Şırnak’a uzanan gündem

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, kentte yaşanan altyapı ve yaşam koşullarına dikkat çekerken, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de Adana’nın çözüm bekleyen sosyoekonomik sorunlarını dile getirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ise 4 Haziran’ın “Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü” olduğunu hatırlatarak, Gazze’de yaşanan çocuk dramına değindi. Yazmacı, “Netanyahu’nun kanlı elleriyle işlenen suçlara dünya kamuoyu utanç verici bir sessizlikle eşlik ediyor,” diyerek uluslararası toplumun tutumunu eleştirdi.

Meclis Başkanı seçimi dört tura kadar uzayabilir

Numan Kurtulmuş’un görev süresinin dolmasıyla birlikte Meclis, 28. Dönem ikinci devre başkanını belirlemek üzere seçime geçti. Meclis İçtüzüğü’ne göre başkanlık seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki turda seçilebilmek için 400, üçüncü turda ise 301 oy aranıyor. Hiçbir aday bu sayılara ulaşamazsa, dördüncü turda en fazla oyu alan iki aday arasında seçim yapılacak.