Ziraat Katılım Halka Arz İçin İlk Adımı Attı

Ziraat Katılım Bankası, Türkiye'nin katılım finans sektöründeki öncüsü olarak halka arz sürecini başlattığını duyurdu. Bu gelişme, bankanın kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuruyla resmiyet kazandı. Ziraat Katılım, köklü Ziraat markasının mirasını yenilikçi bir katılım finans anlayışıyla birleştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Halka Arz Sürecinin Detayları

Ziraat Katılım, halka arz sürecinin yürütülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay almayı planlıyor. Bu süreç, bankanın sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde esas sözleşmesinin yeniden düzenlenmesini ve kayıtlı sermaye sistemine geçişini içeriyor. Bankanın genel müdürü Metin Özdemir, bu adımın kuruluşun geleceği için önemli bir katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Özdemir, Ziraat Katılım'ın gelişim sürecinde katılım finans ilkelerine sadık kalarak sürdürülebilir büyüme ve finansal kapsayıcılık hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini vurguladı.

Bankanın Büyüme Hedefleri ve Uluslararası Faaliyetleri

Ziraat Katılım Bankası, kuruluşundan bu yana gösterdiği hızlı büyüme ile dikkat çekiyor. 10 yıl gibi kısa bir sürede, Türkiye genelinde 219 şubeye ulaşan banka, Afrika kıtasında da Sudan ve Somali'deki faaliyetleriyle şube açan ilk Türk bankası olma unvanını elde etti. Bankanın aktif büyüklüğü 600 milyar TL'yi aşarak, katılım bankaları arasında ikinci, Türk bankacılık sektörü genelinde ise 13'üncü sırada yer almasını sağladı. Ziraat Katılım, bu başarıları ile birlikte, halka açık ikinci üye olma hedefiyle Ziraat Finans Grubu’nun önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

Halka Arzın Amacı ve Ortaklar

Banka, halka arz sürecini sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu süreçte mevcut ortaklar tarafından herhangi bir pay satışı yapılmayacak. Halka arz ile birlikte Ziraat Katılım'ın özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amaçlanıyor. Ziraat Katılım, bu adımlarla birlikte hem yatırımcılar hem de müşterileri için daha sağlam bir finansal yapı oluşturmayı hedefliyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

