Yeni Yıl Öncesi Narenciyede Yoğun Hasat Süreci

Türkiye’nin narenciye üretiminde önemli bir yere sahip olan Adana, yeni yıl öncesi ihracat faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Rusya, Ukrayna ve birçok Avrupa ülkesine yapılan narenciye ihracatı, hasat döneminin yoğunlaşması ile birlikte hız kazanmış durumda. Adana'daki narenciye bahçelerinde, işçiler tarafından titizlikle gerçekleştirilen hasat işlemleri, ülkenin narenciye ihtiyacını karşılamak üzere devam ediyor.

Adana'da Narenciye Hasadı Devam Ediyor

Adana, Türkiye’nin narenciye üretiminde merkezi bir rol üstlenirken, kış mevsimi ve yaklaşan yeni yıl nedeniyle narenciye ürünlerine olan talep artmış durumda. Hasat sezonunun ortalarına gelinmesiyle birlikte, bahçelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. İşçiler, limon, mandalina ve portakal gibi ürünleri özenle toplayarak, ihracatçılar için hazırlık yapıyor. Narenciye ürünlerinin yüzde 40'ından fazlasının yurt dışına ihraç edildiği belirtiliyor.

Girdi Maliyetleri ve Pazar Payı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye sektöründeki hareketliliğin geçmiş yıllara göre daha az olduğunu ifade etti. Doğan, "Narenciye sektöründe pazar payımızı komşu ülkeler, özellikle Mısır ve Güney Afrika, düşük girdi maliyetleriyle etkiliyor. Bu yıl hareketlilik beklerken, mevcut durum bizi buruk bir sevinçle hasat yapmaya itti," şeklinde konuştu.

Fiyatlar ve İhracat Durumu

Doğan, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının yurt dışına gittiğini belirtti. Ancak, erken hasat yapılan mandalina ürünlerinin çiftçilere yeterli kazanç sağlamadığını, limonun ise soğuk hava koşulları nedeniyle düşük verimle karşılaştığını dile getirdi. Aralık ayının sonunda W. Murcott mandalina ve geççi portakal çeşitlerinin de ihracata sunulacağı ifade ediliyor. Ancak mevcut fiyatların, geçen yıla göre daha düşük olması çiftçilerin kazançlarını olumsuz etkiliyor.

İhracat Siparişleri ve Pazar Dinamikleri

İhracatçı Hüseyin Daş, en fazla siparişin Rusya ve Ukrayna'dan geldiğini ve genel olarak sipariş fazlalığı olduğunu aktardı. Ancak, 9 günlük tarım aracılarının grevi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin ihracat tarihlerini geç belirlemesi, malların birikmesine ve fiyatların düşmesine yol açtı. Bu durum, üreticilerin ve ihracatçıların gelir düzeyini olumsuz yönde etkiliyor.