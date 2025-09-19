Yalova'da Arı Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

Migros Aile Kulübü tarafından düzenlenen Arı Yetiştiriciliği Kursu, Yalova'da başarıyla tamamlandı. Katılımcılara arıcılık başlangıç setleri hediye edilerek, Yalova'nın arıcılık için uygun bir bölge olduğu vurgulandı. Kurs, Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Kursun İçeriği ve Katılımcılar

Kursun kapanış törenine Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Hakan Gündüz, Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver ile ilgili kurum yetkilileri katıldı. Programı başarıyla tamamlayan 20 kursiyere, Anavarza Bal işbirliğiyle hazırlanan 20 arıcılık başlangıç seti hediye edildi. Kurs süresince katılımcılara iş güvenliği, arı yetiştiriciliği, arılarda hastalık ve zararlılar gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi. Bu eğitim, katılımcıların arıcılığın tüm aşamalarını öğrenerek kendi üretimlerini yapabilme yeterliliği kazanmalarını sağladı.

Yalova’nın Arıcılık Potansiyeli

Kursun ardından yapılan açıklamalarda Yalova'nın arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtildi. Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Anadolu'da arıcılık faaliyetlerinin teşvik edilmesinin ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinin, bal, polen ve propolis gibi arı ürünlerinde üretim verimliliğini artıracağını ifade etti. Atçı, "Yalova, zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları sayesinde arıcılık ve bal üretimi açısından oldukça elverişli bir bölge. Bu nedenle, üretime katkı sağlayacak donanıma erişilmesi için üreticilerimize sağlanan destekler ve eğitimler büyük önem taşıyor" dedi.

Migros’un Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, Migros mağazalarındaki Aile Kulüplerinin bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunduğunu belirtti. Ünver, "Yalova'da düzenlediğimiz arı yetiştiriciliği kursu, bu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri oldu. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle arıcılığın inceliklerini öğrenen katılımcılara iyi bir başlangıç için Anavarza Bal işbirliğiyle arıcılık başlangıç seti desteği sağladık. Aile Kulüplerimiz aracılığıyla sürdürülebilir tarımı desteklemeye ve yerel üretime katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.