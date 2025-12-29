Ceren Benderlioğlu Kimdir? O Ses Türkiye'de Hangi Projelerde Yer Aldı?

Ceren Benderlioğlu, Türk televizyon ve sinema sektöründe tanınan bir figür olarak öne çıkmaktadır. Özellikle O Ses Türkiye programındaki performansları ile dikkat çeken Benderlioğlu'nun yaşamı ve kariyeri, birçok izleyici ve hayranı tarafından merak edilmektedir. 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Benderlioğlu, eğitimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde tamamlayarak kariyerine ilk adımlarını atmıştır.

Sinema Kariyeri

Ceren Benderlioğlu'nun sinema kariyeri, 2004 yılında TRT yapımı olan "Sahildeki Güneş Bahçesi" adlı filmle başlamıştır. Bu film, onun sinema dünyasına girişini simgelerken, ardından gelen yapımlarla da kendini geliştirmiş ve farklı türlerdeki projelerde yer almıştır. "Yol Palas Cinayeti", "Keloğlan Kara Prens’e Karşı", "Kanal-İ-Zasyon", "Hop Dedik", "Kız Kaçıran" ve "Aman Reis Duymasın" gibi filmler, onun çalışmalarının önemli birer parçası haline gelmiştir. 2024 yılı itibarıyla Benderlioğlu'nun "Biz Ayrılamayız", "Torun Davası", "Para Nerede" ve "Cici Anne" gibi projelerde yer alması beklenmektedir.

Televizyon Kariyeri

Benderlioğlu'nun televizyon kariyeri, 2000'li yılların başına dayanmaktadır. "Aslı ile Kerem", "Ekmek Teknesi", "Gülbeyaz", "Sayın Bakanım", "Doktorlar", "Melekler Korusun", "Geniş Aile" ve "Adanalı" gibi dizilerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 2014 yılında "Kertenkele" dizisinde canlandırdığı Seval karakteri ile dikkat çekmiştir. Ardından "İçimdeki Fırtına" ve "Ateşböceği" dizilerinde de yer almıştır. 2018 yılında "Şahsiyet", "Börü" ve "Bir Deli Rüzgar" gibi projelerdeki rolleri ile kariyerinde önemli bir ivme kazanmıştır. 2019-2021 yılları arasında "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Ömür Façalı karakteri ile izleyici karşısına çıkmış, 2022 yılında "İçimizdeki Ateş" dizisinde Tülin Tan rolüyle ekrana gelmiştir. Halen "Eşref Rüya" dizisinde Irmak Bozok karakterini canlandırmaktadır.

Dijital Projelerdeki Rolü

Ceren Benderlioğlu, dijital platformlarda da yer alarak kariyerini genişletmeyi hedeflemektedir. 2025 yılında internet dizisi "Adsız Aşıklar"da Gözde karakteri ile seyirci ile buluşması planlanmaktadır. Bu yeni projeler, onun kariyerinde dijital dünyaya adım atmanın yanı sıra farklı yeteneklerini sergilemesi için bir fırsat sunmaktadır.

