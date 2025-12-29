İstanbul Kadıköy'de Su Kesintisi Duyurusu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Aralık 2025 tarihinde Kadıköy ilçesinde su kesintisi yaşanacağına dair bilgi paylaştı. Kesinti, özellikle Erenköy Mahallesi'ni etkileyecek ve bu durum bölgede ikamet eden vatandaşlar için önemli bir sorun oluşturacak. Su kesintisinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği, bölge sakinleri tarafından merakla bekleniyor.

Kadıköy'deki Su Kesintisi Detayları

İSKİ'nin açıklamasına göre, Erenköy Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında kesinti yaşanacak. Su kesintisi, 29 Aralık 2025 tarihinde saat 12:19'da başlayacak ve tahmini olarak aynı gün saat 17:00'de sona erecek. Bu süre zarfında, mahalledeki su hizmetlerinin aksaması bekleniyor.

Kesintiden Etkilenen Mahalleler

Kesintinin Erenköy Mahallesi ile sınırlı olacağı belirtilirken, bu durumun çevredeki diğer alanlarda da dolaylı etkiler yaratabileceği düşünülüyor. İSKİ, su kesintisi öncesinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla gerekli duyuruları yaparak, yaşanması muhtemel mağduriyetleri en aza indirmeyi hedefliyor.

İletişim ve Destek Hattı

Vatandaşlar, su kesintisi ile ilgili daha fazla bilgi almak veya yaşanan sorunları bildirmek için İSKİ'nin ALO 185 iletişim hattını arayabilirler. İSKİ, kesinti süresince ve sonrasında müşteri memnuniyetini sağlamak adına gerekli destek hizmetlerini sunmayı taahhüt ediyor.