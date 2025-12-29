Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Düşürülüyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 18 milyon kişinin tasarruflarını değerlendirdiği önemli bir finansal araç olarak dikkat çekiyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, BES'teki devlet katkısının önümüzdeki günlerde yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirileceğini duyurdu. Bu değişiklik, devlet katkısının tasarruf sahipleri üzerindeki etkilerini de beraberinde getirecek.

Devlet Katkısının Düşürülmesi ve Gerekçeleri

Doğan, yazısında, Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısının düşürülmesi planının ayrıntılarına yer verdi. Bu değişikliğin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bütçenin yükünü azaltmak amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi. 19 Aralık'ta resmi olarak yayımlanan vergi kanunları ile birlikte, Cumhurbaşkanı'na devlet katkısını artırma veya azaltma yetkisi verildiği de hatırlatıldı. Devlet katkısının düşürülmesi, bütçeye yük getiren bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Önemi

BES, Türkiye'de yaklaşık 18 milyon kişiye tasarruf imkanı sunarken, sistemdeki toplam fon büyüklüğü 2.1 trilyon TL'yi aşmış durumda. Noyan Doğan, devlet katkısının bu başarının temelinde yattığını belirtiyor. Yüzde 30'luk devlet katkısının sağlanması, tasarruf oranlarının yükselmesine büyük katkı sağlamışken, geçmişteki uygulamalarla karşılaştırıldığında 2022 yılında bu oran yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığında fon büyüklüğünün 227 milyar TL'den 2 trilyon TL'ye ulaştığı gözlemlenmiştir.

Bütçeye Etkisi ve Geri Dönüşüm Oranı

Doğan, devlet katkısının bütçeye olan etkisini de detaylandırdı. 2021 yılından 2025 yılına kadar toplamda 138 milyar TL devlet katkısının ödenmiş olduğunu belirtti. 2026 yılı için ise BES'e ayrılacak katkı tutarının 132 milyar TL olacağı öngörülüyor. Bu durumda, bütçeden BES'e ayrılan payın yalnızca yüzde 0.69 olduğu ifade edildi. Ayrıca, BES sisteminde belirli süre kalanların devlet katkısının bir kısmını geri aldığına dikkat çekildi; böylece, devletin kişilere yatırdığı katkıların yüzde 58'inin Hazineye geri döndüğü kaydedildi. Bu oran, devlet katkısının bütçeye olan yükünün daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

Son yıllarda Bireysel Emeklilik Sistemi, tasarruf bilincinin artması ve bireylerin geleceğe yönelik finansal planlamalarında önemli bir rol oynaması açısından büyük bir önem kazandı. Ancak devlet katkısındaki bu değişiklik, hem mevcut tasarruf sahiplerini hem de gelecekte sisteme katılmayı düşünenleri doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, gelişmeleri dikkatle izlemek gerekecek.