Türkiye'ye 2 Ülkeden 34 Eurofighter Uçağı Geliyor

Türkiye, hava kuvvetlerinin modernizasyon sürecinde önemli bir adım atarak, Katar ve Umman'dan toplamda 34 Eurofighter savaş uçağı alımında son aşamaya ulaştı. Bu süreç, Türkiye'nin savunma sanayiinde daha güçlü bir konuma gelmesini hedefliyor.

Eurofighter Alım Süreci ve Detayları

Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ortak üretimi olan Eurofighter, Türkiye'nin hava kuvvetleri envanterinin güncellenmesi amacıyla kritik bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretleri sırasında bu alımla ilgili görüşmeler yaptıklarını belirtti. Erdoğan, "İki ülke ile görüşme yürütüyoruz. Bunlardan biri Katar, diğeri de Umman. Bu görüşmeleri süratle sonuca bağlayarak Hava Kuvvetlerimizi daha da güçlendireceğiz," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Katar ve Umman'dan Alınacak Uçaklar

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in aktarımına göre, Katar'dan 24, Umman'dan ise 10 Eurofighter uçak alımı için süreç tamamlandı. İlk olarak, üretici ülkeler olan İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya ile Eurofighter'ların başka bir ülkeye satışı konusunda hukuki durum incelendi. Engellerin ortadan kalkmasının ardından, Umman ve Katar ile temasa geçildi. Erdoğan, Körfez turunda Katar Emiri ve Umman Sultanı ile yaptığı görüşmelerde bu konuyu gündeme getirerek süreci hızlandırdı.

Eurofighter'ların Özellikleri ve Türkiye'nin Tercihleri

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, savaş uçaklarının yaşından ziyade sahip olduğu özelliklerin önemli olduğunu vurguladı. Eurofighter uçakları, F-4 ve F-16'lar gibi farklı varyantlara sahip. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu uçakların, AESA radarına sahip olan Tranche 3A modeli olduğu belirtiliyor. Katar'ın elinde de bu modelden mevcut bulunuyor. Türkiye, yeni uçakların üretim sürecini beklemek yerine, bölgesel riskleri göz önünde bulundurarak toplam 40 uçaklık siparişin bir kısmını hazır uçak olarak almak istiyor.

Şu anda, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları aracılığıyla yürütülen süreçte, birkaç hafta içerisinde teslimatların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak ve bölgesel hava gücünü güçlendirmek açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

