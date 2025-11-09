Türkiye'nin Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatı 10 Ayda 10 Milyar Doları Aştı

Türkiye, 2023 yılının ilk on ayında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ile mamulleri ihracatında önemli bir başarıya imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu dönemde 10 milyar 135 milyon 630 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilerek, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırdı.

İhracat Miktarı ve Değeri

2023 yılı itibarıyla Türkiye, 219 ülke ve serbest bölgeye toplam 9 milyon 565 bin 666 ton hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihraç etti. İhracat miktarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,3'lük bir azalma gözlemlenirken, gelirde %4,3'lük bir artış kaydedildi. Bu durum, sektörün değer bazında büyüme potansiyelini koruduğunu gösteriyor.

Jeopolitik Riskler ve İklim Koşulları

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, son dönemlerdeki küresel gıda piyasasında jeopolitik risklerin ve iklim koşullarının etkili olduğunu vurguladı. Özellikle Karadeniz hattındaki daralma ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünya tahıl ticaretine olan etkileri, Türkiye’nin stratejik önemini artırdı. Tiryakioğlu, bu durumun Türkiye’nin gıda güvenliği açısından kritik bir rol üstlenmesine yol açtığını ifade etti.

Uluslararası Ticari Bağlantılar ve Fırsatlar

Tiryakioğlu, son birkaç yıl içinde ortaya çıkan ticari fırsatların, Türkiye'nin uluslararası girişimleri ve bağlantıları sayesinde hızla değerlendirildiğine dikkat çekti. Ekim ayı itibarıyla birçok sektörde satın alma faaliyetlerinin gerilemesine karşın, gıda ürünleri alanındaki genişlemenin sektörün ekonomik dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirtti. Bu durum, Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatında sürdürülebilir büyüme sağladığını gösteriyor.

Türkiye'nin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatında elde edilen bu başarı, uluslararası pazarlarda daha etkin bir rol oynaması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sektör, önümüzdeki dönemlerde de bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.