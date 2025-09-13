Dolar
Trump'tan NATO Ülkelerine Çağrı: Çin'e Vergi ve Rusya'ya Yaptırım Uygulansın!

Trump'tan NATO Ülkelerine Çağrı: Çin'e Vergi ve Rusya'ya Yaptırım Uygulansın!

Yayınlanma 14
14
Trump'tan NATO Ülkelerine Çağrı: Çin'e Vergi ve Rusya'ya Yaptırım Uygulansın!
Okunma Süresi: 2 dk

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelere yönelik önemli bir mesaj iletti. Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için, Çin'e geçici olarak yüzde 50 ila yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanmasını ve Rusya’ya karşı kapsamlı yaptırımlar getirilmesini talep etti. Bu çağrının, savaşın etkilerinin hafifletilmesi ve bölgedeki gerilimin azaltılması açısından kritik bir adım olabileceği belirtiliyor.

Çin Üzerindeki Kontrol ve Tarife Önerisi

Trump, NATO ülkelerinin Çin'in Rusya üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla bu tarifeleri uygulamaları gerektiğini savundu. ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mektupta, "Eğer NATO benim önerdiğim adımları atarsa, savaş hemen sona erer. Aksi takdirde, ABD'nin zamanını ve kaynaklarını boşa harcıyorsunuz" şeklinde ifadeler yer aldı. Trump, uygulamayı önerdiği gümrük vergilerinin, Rusya-Ukrayna savaşı sona erene kadar geçerli olabileceğini belirtti.

Rusya'ya Yaptırım Çağrısı

Trump, NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Kendisinin ifade ettiği gibi, Rus petrolü alımının devam etmesi, NATO ülkelerinin müzakere gücünü zayıflatarak Rusya ile olan ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Trump, "Rusya'ya yaptırım uygulamaya karar verdiğinizde, ABD olarak biz de Moskova yönetimine büyük yaptırımlar uygulayacağız" dedi. Bu tür yaptırımların, Rusya'nın savaşı sonlandırma istekliliğini artırabileceği belirtiliyor.

Trump'ın bu açıklamaları, NATO’nun birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği mesajını içeriyor. Savaşın yarattığı insani kriz ve kayıplar, bu tür önlemlerin alınmasının aciliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Trump'ın çağrısı, uluslararası ilişkilerdeki dinamiklerin değişebileceği bir dönemde yapılmış bir öneri olarak dikkat çekiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Duruşmasında Ses ve Görüntü Kaydı Alanlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geldi
Ekonomi
Malatyalı Muhtarın Milyonluk Tespih Koleksiyonu Görenleri Şaşırtıyor
İBB'den Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Talebi
Erdoğan'dan Süreç Mesajı: Buradan Geri Adım Olmayacak
Sibel Can'a Torun Müjdesi: Dünyaya Gelecek Bebek İçin Özel Plan
Grok'un X Hesabına Erişim Engeli Getirildi
Süper Lig’in En Değerli Takımları Listesi Güncellendi
Nuri Şahin Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Takımlarda Oynadı? Nuri Şahin Hangi Takımın Teknik Direktörü?
TOGG T10F Fiyatı ve Eylül 2025 Güncel Fiyat Listesi
